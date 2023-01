EK spustila verejné konzultácie o reforme dizajnu trhu s elektrinou

Brusel 23. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že spúšťa verejnú konzultáciu o reforme dizajnu trhu s elektrinou v EÚ s cieľom lepšie chrániť spotrebiteľov pred nestabilitou cien, podporiť ich prístup k bezpečnej energii z čistých zdrojov a zvýšiť odolnosť trhu.



Komisia pripomenula, že súčasný systém poskytuje efektívny, dobre integrovaný trh už vyše 20 rokov, čo Únii umožňuje využívať ekonomické výhody jednotného trhu s energiou, zaisťuje bezpečnosť dodávok a urýchľuje proces dekarbonizácie.



Avšak počas súčasnej krízy vysokých a nestálych cien elektriny sa ekonomické bremeno prenieslo na spotrebiteľov, a preto je potrebná reforma, ktorá by lepšie ochránila domácnosti a podniky pred vysokými cenami energie, zvýšila odolnosť a urýchlila zelený prechod stanovený v Európskom zelenom dohovore a pláne REPowerEU.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v tejto súvislosti zdôraznila, že bezprecedentná energetická kríza ukazuje, že treba prispôsobiť dizajn trhu s elektrinou budúcnosti a umožniť mu poskytovať výhody cenovo dostupnej čistej energie pre každého. "Teším sa na príspevky od širokého spektra zainteresovaných strán, ktoré nám tento rok pomôžu usmerniť náš legislatívny návrh," odkázala v správe pre tlač.



Podľa jej slov je dôležité, aby všetci Európania, od veľkých priemyselných spotrebiteľov až po malé a stredné podniky a domácnosti, mali prospech z rastu a nízkych prevádzkových nákladov obnoviteľných zdrojov.



Konzultácia, ktorú eurokomisia otvorila v pondelok, podporí jej prácu na legislatívnom návrhu, ktorý má byť predložený v prvom štvrťroku 2023.



Konzultácia potrvá do 13. februára a zameriava sa na štyri hlavné oblasti: zníženie závislosti účtov za elektrinu od krátkodobých cien fosílnych palív a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie; zlepšenie fungovania trhu s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok a využívať alternatívy k plynu, ako je skladovanie a reakcia na dopyt; posilnenie ochrany a posilnenia postavenia spotrebiteľov a nakoniec zlepšenie transparentnosti trhu, dohľadu a integrity.



Od leta 2021 zaznamenali ceny energií bezprecedentné skoky a nestálosť a mali vážny vplyv na domácnosti a hospodárstvo EÚ. Na zmiernenie vplyvu tejto trhovej dynamiky EK navrhla širokú škálu núdzových opatrení, ktoré členské štáty odobrili.



Lídri EÚ na decembrovom samite vyzvali eurokomisiu, aby urýchlene pracovala na štrukturálnej reforme trhu s elektrickou energiou s dvojitým cieľom zabezpečiť európsku energetickú suverenitu a dosiahnuť klimatickú neutralitu.



Plánovanú reformu dizajnu trhu s elektrinou oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová aj vo svojom výročnom prejave o stave Únie vlani v septembri a je zahrnutá do pracovného programu eurokomisie na rok 2023. Za prípravu novej legislatívy je zodpovedná komisárka Simsonová, ktorá na decembrovom zasadnutí Rady EÚ pre energetiku (19. 12.) predložila prvý náčrt vylepšeného dizajnu trhu s elektrickou energiou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)