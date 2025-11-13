< sekcia Ekonomika
EK spustila vyšetrovanie amerického koncernu Google
Dôvodom je podozrenie, že vo výsledkoch vyhľadávania nezákonne diskriminuje médiá a webové stránky.
Autor TASR
Brusel 13. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) spustila vo štvrtok vyšetrovanie amerického koncernu Google, čo by mohlo vyvolať hnev amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dôvodom je podozrenie, že vo výsledkoch vyhľadávania nezákonne diskriminuje médiá a webové stránky. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.
EK podozrieva Google, že americký koncern vo výsledkoch vyhľadávania potláča niektoré spravodajské portály. Podľa EK existujú náznaky, že Google zámerne „vo výsledkoch vyhľadávaní znižuje pozíciu spravodajských médií a webových stránok a obsahu iných vydavateľov, ak tieto webové stránky obsahujú obsah od komerčných partnerov“. EK chce vyšetrovanie uzavrieť do 12 mesiacov a zdôraznila, že jeho začatie ešte neznamená dôkaz porušenia legislatívy EÚ.
Komisia sa zaujíma o smernicu Googlu, podľa ktorej sa má obsah médií vo výsledkoch vyhľadávania znehodnotiť, ak ich webové stránky obsahujú špeciálny komerčný obsah tretích strán. „Obávame sa, že smernice spoločnosti Google vedú k tomu, že s vydavateľmi správ sa vo výsledkoch vyhľadávania nezaobchádza spravodlivo, primerane a bez diskriminácie,“ uviedla podpredsedníčka EK Teresa Riberová.
Vyšetrovanie má zabezpečiť, aby vydavatelia správ neprišli o dôležité príjmy. Konkrétne chce EK preveriť, či „Google uplatňuje spravodlivé, primerané a nediskriminačné podmienky prístupu pre webové stránky vydavateľov vo vyhľadávaní Google“. Podľa európskeho zákona o digitálnom trhu (Digital Markets Act, DMA) je to povinnosťou Google.
Monitorovanie ukázalo, že Google na základe svojej takzvanej „Site Reputation Abuse Policy“ (smernica o zneužívaní reputácie webových stránok) môže ovplyvňovať bežnú a legitímnu možnosť vydavateľov zarábať peniaze prostredníctvom svojich webových stránok a obsahu. Podľa Google má smernica zabrániť praktikám, ktoré údajne manipulujú s hodnotením.
EK chce preskúmať, či zníženie hodnotenia obsahu vydavateľov zo strany Googlu neohrozuje podnikateľskú slobodu vydavateľov, ich inovačnú silu a spoluprácu s tretími stranami.
