EK stanovila výšku uhlíkového cla
Nové clo už v dôsledku vojny s Iránom vyvolalo spory.
Autor TASR
Brusel 7. apríla (TASR) - V Európskej únii stanovili výšku uhlíkového cla uplatňovaného na jej hraniciach. V prvom štvrťroku sa pohybuje na úrovni 75,36 eura za tonu oxidu uhličitého (CO2), oznámila v utorok Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
Nástroj na ochranu klímy, ktorého cieľom je zdražiť určité dovozy do EÚ, sa tak po prvýkrát stáva finančne uchopiteľným. Cena sa vzťahuje na certifikáty v rámci Mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM). Na jeho základe sú spoplatnené emisie oxidu uhličitého, ktoré vznikajú pri výrobe dovážaných tovarov, ako sú oceľ, hliník, cement a hnojivá. Tým sa má zabrániť presunu výroby z EÚ do krajín s menej prísnymi požiadavkami na ochranu klímy.
Pre podniky slúži nová referenčná hodnota ako orientačný bod, koľko musia dovozcovia zaplatiť na hraniciach EÚ za emisie CO2 súvisiace s výrobou určitých tovarov. Poplatky sa budú vzťahovať na dovozy od januára 2026 so spätnou účinnosťou. Certifikáty potrebné na tento účel si podniky musia zakúpiť až v roku 2027.
Nové clo už v dôsledku vojny s Iránom vyvolalo spory. Koncom marca EK zamietla požiadavku Francúzska, Talianska a Chorvátska, aby pozastavila uplatňovanie poplatku na dovážané hnojivá. To malo priniesť úľavu poľnohospodárom, ktorí bojujú s vysokými cenami. Pozastavenie však so sebou nesie riziko, že sa ešte viac prehĺbi závislosť od dovozu, uviedol európsky komisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen. Komisia plánuje 13. apríla rokovať so zástupcami priemyslu o opatreniach na podporu výroby hnojív v Európe.
Systém CBAM sa od začiatku roka nachádza vo svojej záverečnej fáze. Viacročné prechodné obdobie, počas ktorého pre dovozcov tovaru z tretích krajín platila iba ohlasovacia povinnosť, uplynulo koncom minulého roka. V tomto roku chce Brusel stanoviť štyri štvrťročné ceny. Cena za druhý štvrťrok by mala byť oznámená 6. júla. Od roku 2027 by sa mali ceny zverejňovať na týždennej báze.
Nástroj na ochranu klímy, ktorého cieľom je zdražiť určité dovozy do EÚ, sa tak po prvýkrát stáva finančne uchopiteľným. Cena sa vzťahuje na certifikáty v rámci Mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM). Na jeho základe sú spoplatnené emisie oxidu uhličitého, ktoré vznikajú pri výrobe dovážaných tovarov, ako sú oceľ, hliník, cement a hnojivá. Tým sa má zabrániť presunu výroby z EÚ do krajín s menej prísnymi požiadavkami na ochranu klímy.
Pre podniky slúži nová referenčná hodnota ako orientačný bod, koľko musia dovozcovia zaplatiť na hraniciach EÚ za emisie CO2 súvisiace s výrobou určitých tovarov. Poplatky sa budú vzťahovať na dovozy od januára 2026 so spätnou účinnosťou. Certifikáty potrebné na tento účel si podniky musia zakúpiť až v roku 2027.
Nové clo už v dôsledku vojny s Iránom vyvolalo spory. Koncom marca EK zamietla požiadavku Francúzska, Talianska a Chorvátska, aby pozastavila uplatňovanie poplatku na dovážané hnojivá. To malo priniesť úľavu poľnohospodárom, ktorí bojujú s vysokými cenami. Pozastavenie však so sebou nesie riziko, že sa ešte viac prehĺbi závislosť od dovozu, uviedol európsky komisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen. Komisia plánuje 13. apríla rokovať so zástupcami priemyslu o opatreniach na podporu výroby hnojív v Európe.
Systém CBAM sa od začiatku roka nachádza vo svojej záverečnej fáze. Viacročné prechodné obdobie, počas ktorého pre dovozcov tovaru z tretích krajín platila iba ohlasovacia povinnosť, uplynulo koncom minulého roka. V tomto roku chce Brusel stanoviť štyri štvrťročné ceny. Cena za druhý štvrťrok by mala byť oznámená 6. júla. Od roku 2027 by sa mali ceny zverejňovať na týždennej báze.