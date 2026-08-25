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EK: Sucho ovplyvňuje európske plodiny a dodávky krmiva pre zvieratá
Najsilnejšie dosahy extrémneho sucha boli hlásené vo Francúzsku, južnom Nemecku, severnom a strednom Taliansku, Rakúsku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku a západnom Rumunsku.
Autor TASR
Brusel 25. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že extrémne počasie ovplyvňuje európske plodiny a dodávky krmiva pre hospodárske zvieratá. Komisia zároveň zdôraznila, že pokračuje v práci na prispôsobení európskeho poľnohospodárstva na zmeny klímy, informuje bruselský spravodajca TASR.
V najnovšom informačnom bulletine MARS, ktorý vydáva Spoločné výskumné centrum (JRC) patriace pod gesciu eurokomisie, sa uvádza, že pretrvávajúce horúčavy a nedostatok zrážok v posledných dvoch mesiacoch ovplyvňujú rast letných plodín a dodávky krmiva najmä v západnej a strednej Európe.
Najsilnejšie dosahy extrémneho sucha boli hlásené vo Francúzsku, južnom Nemecku, severnom a strednom Taliansku, Rakúsku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku a západnom Rumunsku. Vysoké teploty v kombinácii s nedostatkom dažďa ovplyvnili plodiny a dodávky krmiva a obmedzené možnosti závlah ešte viac zintenzívnili tlak vo viacerých regiónoch v uvedených členských krajinách.
JRC tiež upozornilo, že v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko), Slovinsku a Chorvátsku horúce a suché podmienky znížili očakávané výnosy letných plodín, najmä kukurice.
Dodávka krmiva je problémom vo veľkých častiach západnej a strednej Európy, pričom pretrvávajúce horúčavy a sucho znížili dostupnosť pasienkov a akumuláciu biomasy.
Informačný bulletin MARS, ktorý JRC vydáva každý mesiac, pomáha EK monitorovať poľnohospodárske podmienky a reagovať na ťažkosti, ktorým čelia poľnohospodári.
Komisia vyhlásila, že je aj naďalej odhodlaná podporovať poľnohospodárov, aby mohli produkovať cenovo dostupné a kvalitné potraviny. Práve v tomto smere spoločná poľnohospodárska politika zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní odolnosti poľnohospodárstva a jeho lepšej adaptácii na zmenu klímy podporou poľnohospodárskych postupov, ktoré posilňujú odolnosť a udržateľnejšie metódy.
Spoločná agropolitika podporuje investície do efektívneho zavlažovania, infraštruktúry odolnej voči zmene klímy, technológií na úsporu vody a lepšieho hospodárenia s vodou a podporuje prechod na plodiny odolnejšie voči zmene klímy.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christophe Hansen v správe pre médiá skonštatoval, že toto leto bolo pre poľnohospodárov v celej EÚ obzvlášť ťažké.
„Sucho a extrémne horúčavy vystavujú plodiny, krmivo, hospodárske zvieratá a príjmy poľnohospodárov čoraz väčšiemu tlaku. Pozorne a aktívne sledujeme tento vývoj a získavame poznatky o jeho vplyve priamo z terénu. Tieto udalosti nám pripomínajú, že sa musíme pripraviť na budúcnosť, v ktorej sa extrémne počasie bude vyskytovať častejšie. Musíme podporovať poľnohospodárov dnes a zároveň zabezpečiť, aby bolo európske poľnohospodárstvo odolnejšie pre zajtrajšok,“ opísal situáciu Hansen.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
V najnovšom informačnom bulletine MARS, ktorý vydáva Spoločné výskumné centrum (JRC) patriace pod gesciu eurokomisie, sa uvádza, že pretrvávajúce horúčavy a nedostatok zrážok v posledných dvoch mesiacoch ovplyvňujú rast letných plodín a dodávky krmiva najmä v západnej a strednej Európe.
Najsilnejšie dosahy extrémneho sucha boli hlásené vo Francúzsku, južnom Nemecku, severnom a strednom Taliansku, Rakúsku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku a západnom Rumunsku. Vysoké teploty v kombinácii s nedostatkom dažďa ovplyvnili plodiny a dodávky krmiva a obmedzené možnosti závlah ešte viac zintenzívnili tlak vo viacerých regiónoch v uvedených členských krajinách.
JRC tiež upozornilo, že v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko), Slovinsku a Chorvátsku horúce a suché podmienky znížili očakávané výnosy letných plodín, najmä kukurice.
Dodávka krmiva je problémom vo veľkých častiach západnej a strednej Európy, pričom pretrvávajúce horúčavy a sucho znížili dostupnosť pasienkov a akumuláciu biomasy.
Informačný bulletin MARS, ktorý JRC vydáva každý mesiac, pomáha EK monitorovať poľnohospodárske podmienky a reagovať na ťažkosti, ktorým čelia poľnohospodári.
Komisia vyhlásila, že je aj naďalej odhodlaná podporovať poľnohospodárov, aby mohli produkovať cenovo dostupné a kvalitné potraviny. Práve v tomto smere spoločná poľnohospodárska politika zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní odolnosti poľnohospodárstva a jeho lepšej adaptácii na zmenu klímy podporou poľnohospodárskych postupov, ktoré posilňujú odolnosť a udržateľnejšie metódy.
Spoločná agropolitika podporuje investície do efektívneho zavlažovania, infraštruktúry odolnej voči zmene klímy, technológií na úsporu vody a lepšieho hospodárenia s vodou a podporuje prechod na plodiny odolnejšie voči zmene klímy.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christophe Hansen v správe pre médiá skonštatoval, že toto leto bolo pre poľnohospodárov v celej EÚ obzvlášť ťažké.
„Sucho a extrémne horúčavy vystavujú plodiny, krmivo, hospodárske zvieratá a príjmy poľnohospodárov čoraz väčšiemu tlaku. Pozorne a aktívne sledujeme tento vývoj a získavame poznatky o jeho vplyve priamo z terénu. Tieto udalosti nám pripomínajú, že sa musíme pripraviť na budúcnosť, v ktorej sa extrémne počasie bude vyskytovať častejšie. Musíme podporovať poľnohospodárov dnes a zároveň zabezpečiť, aby bolo európske poľnohospodárstvo odolnejšie pre zajtrajšok,“ opísal situáciu Hansen.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)