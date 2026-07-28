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EK súhlasí s prevzatím spoločnosti Hugo Boss skupinou Frasers
Britská skupina predložila ponuku na prevzatie nemeckého konkurenta za 1,98 miliardy eur začiatkom júna.
Autor TASR
Brusel 28. júla (TASR) - Britská skupina Frasers Group (Frasers) môže prevziať nemeckú módnu spoločnosť Hugo Boss. Plánovaná fúzia nevyvoláva žiadne obavy súvisiace s právom Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, oznámila v utorok Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Britská skupina predložila ponuku na prevzatie nemeckého konkurenta za 1,98 miliardy eur začiatkom júna. Začiatkom júla predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Hugo Boss odporučili akcionárom, aby odmietli ponuku od jej hlavného akcionára Frasers, ktorý v nej vlastní podiel 26 %. Ponúkaná cena podľa nich neodráža hodnotu a potenciál spoločnosti.
Akvizícia by priviedla spoločnosť Hugo Boss do maloobchodného impéria ovládaného britským miliardárom Mikom Ashleym, ktorého skupina Frasers Group vlastní spoločnosti Sports Direct a House of Fraser a podiely vo firmách Asos, Debenhams a Currys.
Spoločnosť Hugo Boss, ktorej akcie sú približne na polovici úrovne spred troch rokov, zápasí so slabšími predajmi a snaží sa o obrat pomocou modernizácie predajní a rozšírenia ponuky dámskeho oblečenia.
Britská skupina predložila ponuku na prevzatie nemeckého konkurenta za 1,98 miliardy eur začiatkom júna. Začiatkom júla predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Hugo Boss odporučili akcionárom, aby odmietli ponuku od jej hlavného akcionára Frasers, ktorý v nej vlastní podiel 26 %. Ponúkaná cena podľa nich neodráža hodnotu a potenciál spoločnosti.
Akvizícia by priviedla spoločnosť Hugo Boss do maloobchodného impéria ovládaného britským miliardárom Mikom Ashleym, ktorého skupina Frasers Group vlastní spoločnosti Sports Direct a House of Fraser a podiely vo firmách Asos, Debenhams a Currys.
Spoločnosť Hugo Boss, ktorej akcie sú približne na polovici úrovne spred troch rokov, zápasí so slabšími predajmi a snaží sa o obrat pomocou modernizácie predajní a rozšírenia ponuky dámskeho oblečenia.