EK súhlasí že sedem krajín podporí projekt v hodnotovom reťazci vodíka

Brusel 28. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok schválila štátnu pomoc siedmich členských štátov vo výške 1,4 miliardy eur na štvrtý projekt spoločného európskeho záujmu v hodnotovom reťazci vodíka, ktorý sa týka aj Slovenska.



Komisia spresnila, že podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci schválila štvrtý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu, inovácií a prvého priemyselného využitia v hodnotovom reťazci vodíka.



Projekt s názvom Hy2Move spoločne pripravilo a oznámilo sedem členských štátov: Estónsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Na dvoch z 13 inovačných projektov sa zúčastňuje slovenská spoločnosť Tomark z Prešova.



Projekt IPCEI prispieva k cieľom EÚ znížiť emisie z odvetví mobility a dopravy o 90 %, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Využívanie vodíka ako paliva prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody, vodíkovej stratégie EÚ a stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.



Členské štáty poskytnú z verejných zdrojov 1,4 miliardy eur, ktoré by mali priniesť ďalších 3,3 miliardy eur v podobe súkromných investícií. Do tohto projektu spoločného európskeho záujmu sa zapojí 11 spoločností s činnosťami v jednom alebo vo viacerých členských štátoch EÚ, vrátane malých a stredných podnikov a startupov uskutoční 13 inovačných projektov.



Projekt Hy2Move pokryje širokú časť hodnotového reťazca vodíkovej technológie podporou vývoja technologických inovácií. Týka sa to rozvoja aplikácií z oblasti mobility na integráciu vodíkových technológií do dopravných prostriedkov (cestná, námorná a letecká doprava), vývoja vysokovýkonných technológií palivových článkov, ktoré využívajú vodík na výrobu elektriny, s dostatočným výkonom na pohyb lodí a lokomotív.



Ďalej cezhraničný projekt podporí vývoj ďalšej generácie riešení na skladovanie vodíka na palube lietadiel (ľahšie, ale pevnejšie vodíkové nádrže) a takisto vývoj technológií na zásobovanie vodíkových čerpacích staníc stlačeným vodíkom s čistotou 99,99 % v palivových článkoch.



Dokončenie tohto projektu IPCEI sa očakáva do roku 2031, pričom časové harmonogramy sa líšia v závislosti od jednotlivých projektov a zainteresovaných spoločností. Očakáva sa vytvorenie približne 3600 priamych pracovných miest a mnoho ďalších nepriamych.



Komisia posudzovala uvedený projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci a zistila, že Hy2Move spĺňa požadované podmienky. Pravidlá projektov IPCEI zabezpečujú, že hospodárstvo EÚ vo všeobecnosti profituje z podporovaných investícií, a obmedzujú potenciálne narušenia hospodárskej súťaže.