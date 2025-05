EK údajne navrhne úplný zákaz dovozu ruského zemného plynu

New York/Brusel 5. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) sa chystá navrhnúť opatrenia na zákaz dovozu ruského plynu do konca roka 2027, uviedla v pondelok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Európska komisia (EK) plánuje v júni predstaviť návrh na zákaz všetkého dovozu plynu v rámci nových dohôd s Ruskom, ako aj existujúcich spotových kontraktov. Komisia by mala zároveň už vo štvrtok (6. 5.) zverejniť návrh na obmedzenie dodávok potrebného plynu a skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska, informovala agentúra Bloomberg. Opatrenia zamerané na spotové kontrakty by mali podľa jej zdrojov nadobudnúť účinnosť tento rok a obmedzenia týkajúce sa dlhodobých zmlúv do konca roka 2027.



Časový harmonogram závisí od schopnosti EÚ zabezpečiť alternatívne zdroje LNG okrem iného z Afriky, Kanady, Kataru a Spojených štátov prostredníctvom rokovaní s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentúra Reuters už skôr informovala, že bruselská Komisia posudzuje právne možnosti, ktoré by umožnili spoločnostiam z EÚ ukončiť súčasné zmluvy o dodávkach plynu s Ruskom bez toho, aby im hrozili sankcie.