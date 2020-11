EK údajne plánuje formálne obviniť Amazon z porušenia súťaže

Brusel 10. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje v utorok formálne vzniesť obvinenie proti americkému internetovému gigantovi Amazon.com za porušenie protimonopolných pravidiel. Dôvodom je jeho dvojitá úloha na jednej strane ako trhoviska pre obchodníkov a zároveň maloobchodníka, ktorý predáva rovnaké výrobky. Uviedol to zdroj oboznámený so záležitosť, ktorý nechcel byť menovaný.



Margrethe Vestagerová, podpredsedníčka Komisie, ktorá má na starosti hospodársku súťaž, zvolala tlačovú konferenciu na 12.30 h SEČ bez uvedenia témy.



Hospodárske noviny Financial Times (FT) však informovali, že Vestagerová v utorok ohlási formálne protimonopolné obvinenie voči spoločnosti Amazon pre to, ako využíva údaje o obchodníkoch na svojej platforme.



Európska komisia odmietla správu FT komentovať.



Agentúry minulý mesiac uviedli, že európsky protimonopolný úrad môže zúžiť rozsah ročného vyšetrovania Amazonu, aby prípad urýchlil.