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EK údajne plánuje vyrovnávacie clá na čínske hybridné automobily

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Na snímke budova Európskej komisie. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Komisia už vykonala opatrenia, ktoré jej umožnia zaviesť clá ihneď, ako to schváli väčšina členských štátov.

Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje zaviesť vyrovnávacie clá na čínske hybridné automobily, napísal v piatok nemecký denník Handelsblatt s odvolaním sa na vplyvných úradníkov EÚ a zdroje z odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Komisia už vykonala opatrenia, ktoré jej umožnia zaviesť clá ihneď, ako to schváli väčšina členských štátov, uviedli zdroje denníka Handelsblatt. Bruselská Komisia sa k tejto správe odmietla vyjadriť. Lídri EÚ vo štvrtok (18. 6.) diskutovali o krokoch, ktoré by prispeli k zmierneniu rastúceho deficitu v obchode s Čínou a zníženiu závislosti od dovozu vzácnych zemín a iných kriticky dôležitých surovín z druhej najväčšej svetovej ekonomiky.

Cieľom Komisie je zaviesť dodatočné vyrovnávacie clá na vozidlá od čínskych výrobcov, ako sú BYD, Chery a SAIC, napísal Handelsblatt. EÚ už od roku 2024 uplatňuje clá na dovoz elektrických vozidiel vyrobených v Číne.
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