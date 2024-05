EK udelila pokutu spoločnosti Mondelez, výrobcovi sušienok Oreo

Brusel 23. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že udelila americkej potravinárskej spoločnosti Mondelez, výrobcovi sušienok Oreo, čokolády Toblerone a iných sladkostí, pokutu 337,5 milióna eur. Dôvodom je marenie cezhraničného obchodu s jeho výrobkami medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správ AP a Bloomberg.



Spoločnosť Mondelez je jedným z najväčších svetových výrobcov čokolády, sušienok a kávy s tržbami 36 miliárd USD (33,24 miliardy eur) v minulom roku.



Vyšetrovanie Komisie zistilo, že Mondelez sa snažil obmedziť cezhraničný predaj svojich produktov v európskom bloku, aby udržal vyššie ceny na úkor spotrebiteľov. Uviedla to eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová. Poškodil tak spotrebiteľov, ktorí nakoniec platia viac za čokolády, sušienky a kávu.



"V tomto prípade ide o ceny potravín. Je to kľúčová obava európskych občanov a ešte očividnejšia v časoch vysokej inflácie, keď mnohí zápasia s krízou životných nákladov," poznamenala.



Pripomenula tiež, že pokuta je aj o "jadre európskeho projektu - o voľnom pohybe tovaru na jednotnom trhu".



Pokuta je deviatou najvyššou v EÚ a bola udelená v čase, keď sú náklady na potraviny hlavným problémom európskych domácností.



Podľa Komisie bola spoločnosť zapojená do dohôd, ktoré sú v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Mondelez zabránil tiež desiatim výhradným distribútorom so sídlom v EÚ odpovedať na žiadosti o predaj od zákazníkov v iných krajinách bloku bez predchádzajúceho povolenia od spoločnosti.



(1 EUR = 1,083 USD)