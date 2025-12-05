< sekcia Ekonomika
EK udelila sociálnej sieti X pokutu vo výške 120 miliónov eur
Pokuta je podľa EK trestom pre X (predtým známa ako Twitter) za tri rôzne porušenia požiadaviek DSA na transparentnosť.
Autor TASR
Brusel 5. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) udelila sociálnej sieti X pokutu vo výške 120 miliónov eur za porušenie legislatívy týkajúcej sa regulácie digitálnych služieb. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
Európska komisia (EK) udelila pokutu sociálnej sieti miliardára Elona Muska po vyšetrovaní, ktoré začala pred dvoma rokmi na základe zákona o digitálnych službách (DSA). Toto nariadenie je súborom pravidiel, ktorý vyžaduje, aby online platformy prevzali väčšiu zodpovednosť za ochranu európskych používateľov a odstraňovanie škodlivého alebo nezákonného obsahu a produktov na svojich stránkach.
Pokuta je podľa EK trestom pre X (predtým známa ako Twitter) za tri rôzne porušenia požiadaviek DSA na transparentnosť. Komisia uviedla, že overovanie používateľských účtov prostredníctvom modrých znakov je klamlivé a môže používateľov vystaviť podvodom a manipulácii. Spoločnosť X tiež nesplnila požiadavky týkajúce sa reklamnej databázy a poskytovania prístupu výskumníkom k verejným údajom.
