< sekcia Ekonomika
EK uložila konečné ochranné opatrenia na určité ferozliatiny
Komisia pripomenula, že jej utorňajším rozhodnutím sa ukončuje 11-mesačné súdne konanie a vyšetrovanie. Ide o odvetvie, ktoré v krajinách EÚ zamestnáva približne 1800 ľudí.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala dôležitý krok na ochranu odvetvia ferozliatin v EÚ, a to uložením konečných ochranných opatrení na dovoz určitých ferozliatin na jednotný trh Európskej únie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že jej utorňajším rozhodnutím sa ukončuje 11-mesačné súdne konanie a vyšetrovanie. Ide o odvetvie, ktoré v krajinách EÚ zamestnáva približne 1800 ľudí.
Konečné opatrenia pozostávajú z colných kvót pre jednotlivé krajiny podľa druhu ferozliatiny, ktorými sa obmedzuje objem dovozu na bezcolný vstup do EÚ. Dovoz presahujúci tieto objemy kvót môže vstúpiť bez cla, ak jeho cena prekročí stanovenú prahovú hodnotu. V prípade dovozu, ktorého cena je nižšia ako stanovená prahová hodnota, sa uplatniteľné clo rovná rozdielu medzi čistou cenou na hranici Únie a stanovenou prahovou hodnotou ceny pre každý druh výrobku.
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá upozornil, že EÚ si nemôže dovoliť, aby sa strategický priemysel zrútil pod ťarchou rastúcich dovozných tlakov. „Ochranné opatrenie založené na colných kvótach navrhnuté v úzkej koordinácii s naším priemyslom sú nevyhnutným a zodpovedným krokom na ochranu našej odolnosti priemyslu,“ uviedol Šefčovič.
Hoci sa ochranné opatrenia uplatňujú bez rozdielu na všetky tretie krajiny vrátane Nórska a Islandu, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), boli navrhnuté tak, aby sa minimalizoval vplyv na integrovaný európsky hodnotový reťazec. Komisia bude každé tri mesiace viesť konzultácie s Nórskom a Islandom a preskúma vplyv tohto opatrenia. Cieľom je posilniť odolnosť širších európskych dodávateľských reťazcov.
Zliatiny železa sú dôležité pre výrobu ocele, čo pomáha zlepšiť jej pevnosť, tvrdosť a odolnosť proti korózii. Majú zásadný význam v stavebníctve, automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle alebo vo vojenskom priemysle, napríklad pri zlepšovaní kvality a výkonnosti ocele v odvetviach, v ktorých je mimoriadne dôležitá vysoká výkonnosť a trvanlivosť.
Rozhodnutie o uložení konečných opatrení nadväzuje na vyšetrovanie, ktoré sa začalo v decembri 2024 a ktoré naznačilo, že prílev tohto dovozu do EÚ spôsobuje vážnu ujmu odvetviu ferozliatin so sídlom v Únii. Vyšetrovanie potvrdilo, že dovoz určitých zliatin do EÚ sa zvýšil v dôsledku celosvetovej nadmernej kapacity, dovozných obmedzení zavedených na iných hlavných trhoch a celkového zvýšenia ciel. Dovoz sa v rokoch 2019 až 2024 zvýšil o 17 %, čo spôsobilo pokles podielu výrobcov z EÚ na trhu z 38 % na 24 %.
Komisia zdôraznila, že uložené opatrenia sú zlučiteľné so záväzkami EÚ v rámci existujúcich dvojstranných alebo regionálnych obchodných dohôd s tretími krajinami. Opatrenia sa budú uplatňovať počas obdobia troch rokov, ktoré uplynie 17. novembra 2028.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že jej utorňajším rozhodnutím sa ukončuje 11-mesačné súdne konanie a vyšetrovanie. Ide o odvetvie, ktoré v krajinách EÚ zamestnáva približne 1800 ľudí.
Konečné opatrenia pozostávajú z colných kvót pre jednotlivé krajiny podľa druhu ferozliatiny, ktorými sa obmedzuje objem dovozu na bezcolný vstup do EÚ. Dovoz presahujúci tieto objemy kvót môže vstúpiť bez cla, ak jeho cena prekročí stanovenú prahovú hodnotu. V prípade dovozu, ktorého cena je nižšia ako stanovená prahová hodnota, sa uplatniteľné clo rovná rozdielu medzi čistou cenou na hranici Únie a stanovenou prahovou hodnotou ceny pre každý druh výrobku.
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá upozornil, že EÚ si nemôže dovoliť, aby sa strategický priemysel zrútil pod ťarchou rastúcich dovozných tlakov. „Ochranné opatrenie založené na colných kvótach navrhnuté v úzkej koordinácii s naším priemyslom sú nevyhnutným a zodpovedným krokom na ochranu našej odolnosti priemyslu,“ uviedol Šefčovič.
Hoci sa ochranné opatrenia uplatňujú bez rozdielu na všetky tretie krajiny vrátane Nórska a Islandu, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), boli navrhnuté tak, aby sa minimalizoval vplyv na integrovaný európsky hodnotový reťazec. Komisia bude každé tri mesiace viesť konzultácie s Nórskom a Islandom a preskúma vplyv tohto opatrenia. Cieľom je posilniť odolnosť širších európskych dodávateľských reťazcov.
Zliatiny železa sú dôležité pre výrobu ocele, čo pomáha zlepšiť jej pevnosť, tvrdosť a odolnosť proti korózii. Majú zásadný význam v stavebníctve, automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle alebo vo vojenskom priemysle, napríklad pri zlepšovaní kvality a výkonnosti ocele v odvetviach, v ktorých je mimoriadne dôležitá vysoká výkonnosť a trvanlivosť.
Rozhodnutie o uložení konečných opatrení nadväzuje na vyšetrovanie, ktoré sa začalo v decembri 2024 a ktoré naznačilo, že prílev tohto dovozu do EÚ spôsobuje vážnu ujmu odvetviu ferozliatin so sídlom v Únii. Vyšetrovanie potvrdilo, že dovoz určitých zliatin do EÚ sa zvýšil v dôsledku celosvetovej nadmernej kapacity, dovozných obmedzení zavedených na iných hlavných trhoch a celkového zvýšenia ciel. Dovoz sa v rokoch 2019 až 2024 zvýšil o 17 %, čo spôsobilo pokles podielu výrobcov z EÚ na trhu z 38 % na 24 %.
Komisia zdôraznila, že uložené opatrenia sú zlučiteľné so záväzkami EÚ v rámci existujúcich dvojstranných alebo regionálnych obchodných dohôd s tretími krajinami. Opatrenia sa budú uplatňovať počas obdobia troch rokov, ktoré uplynie 17. novembra 2028.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)