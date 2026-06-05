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EK umožní firme Transgaz diverzifikovať dodávky plynu na Ukrajinu
Komisia pripomenula, že podľa pôvodných záväzkov spoločnosť Transgaz poskytovala kapacity na vývoz zemného plynu z Rumunska susedným členským štátom EÚ.
Autor TASR
Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že schválila úpravu záväzkov, ktoré v marci 2020 prijala spoločnosť Societatea Natională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. (Transgaz), rumunský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu, v kontexte antitrustového konania. To spoločnosti Transgaz umožní diverzifikovať dodávky plynu na Ukrajinu, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že podľa pôvodných záväzkov spoločnosť Transgaz poskytovala kapacity na vývoz zemného plynu z Rumunska susedným členským štátom EÚ. V rámci upravených záväzkov spoločnosť Transgaz ponúkne aj možnosť vývozných kapacít na Ukrajinu, čím prispeje k rozvoju regionálneho trhu s plynom a diverzifikovaným dodávkam plynu na Ukrajinu.
V máji 2026 spoločnosť Transgaz požiadala EK o úpravu záväzkov, aby jej exekutíva EÚ umožnila ponúkať konkurenčné vývozné kapacity na dvoch prepojovacích bodoch - jednom medzi Rumunskom a Bulharskom a druhom medzi Rumunskom a Ukrajinou na tom istom plynovode.
Konkurenčné kapacity sú kapacity plynárenskej siete, ktoré nemožno prideliť na jednom mieste bez úplného alebo čiastočného zníženia kapacity ponúkanej na inom mieste. Tieto kapacity sa sprístupňujú na trhu prostredníctvom aukcií a potom sa prideľujú na základe dopytu. To umožňuje spravodlivé a efektívne prideľovanie celkovej kapacity siete v situáciách, keď nie je možné splniť všetky požiadavky používateľov siete.
Komisia posúdila žiadosť rumunskej spoločnosti Transgaz podľa doložky o preskúmaní obsiahnutej v záväzkoch z marca 2020 a dospela k záveru, že spoločnosť Transgaz preukázala dobrý dôvod na úpravu záväzkov spôsobom, ktorý je v súlade s ich cieľmi. Záväzky zostanú v platnosti do 31. decembra 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že podľa pôvodných záväzkov spoločnosť Transgaz poskytovala kapacity na vývoz zemného plynu z Rumunska susedným členským štátom EÚ. V rámci upravených záväzkov spoločnosť Transgaz ponúkne aj možnosť vývozných kapacít na Ukrajinu, čím prispeje k rozvoju regionálneho trhu s plynom a diverzifikovaným dodávkam plynu na Ukrajinu.
V máji 2026 spoločnosť Transgaz požiadala EK o úpravu záväzkov, aby jej exekutíva EÚ umožnila ponúkať konkurenčné vývozné kapacity na dvoch prepojovacích bodoch - jednom medzi Rumunskom a Bulharskom a druhom medzi Rumunskom a Ukrajinou na tom istom plynovode.
Konkurenčné kapacity sú kapacity plynárenskej siete, ktoré nemožno prideliť na jednom mieste bez úplného alebo čiastočného zníženia kapacity ponúkanej na inom mieste. Tieto kapacity sa sprístupňujú na trhu prostredníctvom aukcií a potom sa prideľujú na základe dopytu. To umožňuje spravodlivé a efektívne prideľovanie celkovej kapacity siete v situáciách, keď nie je možné splniť všetky požiadavky používateľov siete.
Komisia posúdila žiadosť rumunskej spoločnosti Transgaz podľa doložky o preskúmaní obsiahnutej v záväzkoch z marca 2020 a dospela k záveru, že spoločnosť Transgaz preukázala dobrý dôvod na úpravu záväzkov spôsobom, ktorý je v súlade s ich cieľmi. Záväzky zostanú v platnosti do 31. decembra 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)