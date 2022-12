EK upozornila spoločnosť Meta, že asi porušila protimonopolné zákony

Brusel 19. decembra (TASR) - Európska komisia v pondelok upozornila americkú spoločnosť Meta, ktorá je materskou spoločnosťou sociálnej siete Facebook, že pravdepodobne porušuje protimonopolné zákony Európskej únie (EÚ) na trhoch s on-line inzerátmi a zneužíva svoje dominantné postavenie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Komisia má námietky voči tomu, že Meta spája svoju on-line inzertnú službu Facebook Marketplace so svojou sociálnou sieťou Facebook," uviedla komisia vo vyhlásení o svojom predbežnom stanovisku.



To znamená, že používatelia Facebooku majú automaticky prístup k Marketplace "či to chcú alebo nie". "Komisia je tiež znepokojená tým, že Meta zavádza nespravodlivé obchodné podmienky pre konkurentov Facebook Marketplace vo svoj vlastný prospech," dodala.



Oznámenia o námietkach (statement of objections) neprejudikuje výsledok vyšetrovania, uviedla Komisia. Dodala však, že ak by dospela k záveru, že došlo k porušeniu pravidiel, môže Mete uložiť pokutu až do výšky 10 % jej ročného globálneho obratu.