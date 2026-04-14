< sekcia Ekonomika
EK: V EÚ teraz nie je nedostatok leteckého paliva, situácia je vážna
Konflikt na Blízkom východe zvýšil ceny ropy a uzavrel niektoré vzdušné priestory, čo spôsobuje problémy leteckým spoločnostiam.
Autor TASR
Brusel 14. apríla (TASR) - V Európskej únii (EÚ) momentálne nie je nedostatok leteckého paliva, ale mohli by vzniknúť problémy so zásobovaním a situácia zostáva vážnym problémom. Podľa tlačovej agentúry Reuters v utorok na to upozornila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.
Európske letecké spoločnosti vyzvali EÚ, aby zaviedla núdzové opatrenia na zmiernenie dôsledkov vojny v Iráne, vrátane uzavretia vzdušného priestoru, a aby zohľadnila aj rastúce obavy z nedostatku leteckého paliva. Uvádza sa to v dokumente, ktorý analyzovala agentúra Reuters.
„V súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by EÚ čelila nedostatku leteckého paliva, ale v blízkej budúcnosti by mohli vzniknúť problémy so zásobovaním,“ povedal počas stretnutia s novinármi hovorca exekutívy EÚ. Podľa jeho slov dodávky ropy do európskych rafinérií zostávajú stabilné a v súčasnosti nie je potrebné uvoľňovať ďalšie zásoby, ide však o problém, ktorý EK nezanedbáva.
Hlavnou výzvou pre leteckých dopravcov je zvládanie nestabilných cien a nákladov na palivo vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa Hormuzského prielivu.
Minulý mesiac členovia leteckého združenia Airlines 4 Europe (A4E) napríklad varovali, že budú musieť dodatočné náklady preniesť na cestujúcich v podobe vyšších cien za lístky. Toto združenie zastupuje významných dopravcov, ako sú Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM a IAG SA, vlastník spoločnosti British Airways.
Obavy o dodávky leteckého paliva narastajú s blížiacou sa rušnou letnou dovolenkovou sezónou. Združenie ACI Europe, ktoré zastupuje viac ako 600 letísk v 55 krajinách, varuje pred systémovým nedostatkom leteckého paliva do troch týždňov, ak Hormuzský prieliv zostane dovtedy blokovaný.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
