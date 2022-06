EK varuje Maďarsko pred žalobou súvisiacou s diskrimináciou na pumpách

Brusel/Budapešť 8. júna (TASR) - Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v stredu vyzval Maďarsko, aby pozastavilo diskriminačné predávanie pohonných látok za regulované ceny len pre vozidlá s maďarským evidenčným číslom. V opačnom prípade hrozí Budapešti súdny spor. Vyplýva to z listu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters.



Maďarská vláda koncom mája vydala nariadenie, podľa ktorého nemajú nárok na dotované palivo vo výške 480 forintov za liter (1,21 eura) autá so zahraničnými evidenčnými číslami. Podľa Bretona to znamená, že vozidlá s evidenčnými číslami z iných štátov Európskej únie musia platiť za palivo o 50 až 60 percent viac v porovnaní s vozidlami s maďarskými značkami, čo predstavuje nepriamu diskrimináciu a porušenie pravidiel EÚ.



"Žiadam vás, aby ste nám poskytli svoju odpoveď v súvislosti s odôvodnením a obdobím platnosti týchto opatrení, ktoré by mohli predstavovať porušenie práva EÚ," uviedol Breton v liste maďarskému ministrovi technológie a priemyslu Lászlóovi Palkovicsovi.



"Tiež vás žiadam, aby ste pozastavili uplatňovanie opatrení, kým nebude zabezpečený ich súlad s právom EÚ," doplnil eurokomisár.



Breton ďalej v liste uviedol, že Európska komisia si vyhradzuje právo spustiť takzvané konanie o porušení povinnosti, ktoré môže v konečnom dôsledku viesť k súdnemu konaniu proti Maďarsku a možnej pokute. Brusel totiž môže predmetnú vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ, ktorý môže uložiť finančné sankcie.



Maďarsko tvrdí, že toto opatrenie vyvolala palivová turistika a zvyšujúca sa tranzitná doprava, ktorá zvýšila spotrebu paliva v krajine.