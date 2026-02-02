< sekcia Ekonomika
EK: Verejné financie v EÚ musia podporiť domácu výrobu a zamestnanosť
Séjourného článok podpísalo viac ako 1000 európskych lídrov z podnikateľskej a odborovej sféry.
Autor TASR
Brusel 2. februára (TASR) - Verejné financie v EÚ sa musia zamerať na podporu domácej výroby a pracovných miest, napísal európsky komisár pre priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné v komentári, ktorý zverejnil v pondelok nemecký denník Handelsblatt a viaceré ďalšie európske médiá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Či už ide o verejnú súťaž, priamu štátnu pomoc alebo akúkoľvek inú formu finančnej podpory, spoločnosť, ktorá je príjemcom pomoci, bude musieť podstatnú časť svojej produkcie vyrobiť na európskej pôde,“ uviedol komisár. Rovnaká logika by sa mala uplatňovať aj pre priame zahraničné investície, dodal. „Musíme raz a navždy zaviesť skutočnú európsku preferenciu v našich strategicky najdôležitejších odvetviach,“ zdôraznil Séjourné. Eurokomisár poznamenal, že mnohé ekonomické mocnosti uprednostňujú svoje vlastné strategické sektory, pričom spomenul amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho politiku založenú na princípe „Amerika na prvom mieste“.
Séjourného článok podpísalo viac ako 1000 európskych lídrov z podnikateľskej a odborovej sféry. Medzi nemeckými signatármi sú napríklad šéfovia a členovia predstavenstiev spoločností Bosch, ThyssenKrupp Steel Europe alebo Daimler Truck. Zverejnenie výzvy predchádza samitu lídrov EÚ venovanému konkurencieschopnosti, ktorý sa uskutoční budúci týždeň.
„Či už ide o verejnú súťaž, priamu štátnu pomoc alebo akúkoľvek inú formu finančnej podpory, spoločnosť, ktorá je príjemcom pomoci, bude musieť podstatnú časť svojej produkcie vyrobiť na európskej pôde,“ uviedol komisár. Rovnaká logika by sa mala uplatňovať aj pre priame zahraničné investície, dodal. „Musíme raz a navždy zaviesť skutočnú európsku preferenciu v našich strategicky najdôležitejších odvetviach,“ zdôraznil Séjourné. Eurokomisár poznamenal, že mnohé ekonomické mocnosti uprednostňujú svoje vlastné strategické sektory, pričom spomenul amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho politiku založenú na princípe „Amerika na prvom mieste“.
Séjourného článok podpísalo viac ako 1000 európskych lídrov z podnikateľskej a odborovej sféry. Medzi nemeckými signatármi sú napríklad šéfovia a členovia predstavenstiev spoločností Bosch, ThyssenKrupp Steel Europe alebo Daimler Truck. Zverejnenie výzvy predchádza samitu lídrov EÚ venovanému konkurencieschopnosti, ktorý sa uskutoční budúci týždeň.