EK víta dohodu inštitúcií o prilákaní talentov z tretích krajín
Nariadenie o okruhu talentov EÚ musí ešte formálne odobriť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) privítala predbežnú politickú dohodu o okruhu talentov EÚ, ktorú v stredu dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ. Okruh talentov EÚ bude po svojom zavedení prvou celoeurópskou platformou zjednodušujúcejšou nábor uchádzačov o zamestnanie z krajín mimo EÚ, informuje spravodajca TASR.
Komisia, ktorá návrh týkajúci sa okruhu talentov EÚ predložila v roku 2023, pripomenula, že ide o kľúčový krok k tomu, aby sa EÚ stala atraktívnejšou pre kvalifikované talenty z krajín mimo EÚ, a tým aj konkurencieschopnejšou na celom svete. Okruh talentov ako súčasť komplexného prístupu EÚ k migrácii, stanoveného v Pakte o migrácii a azyle, ponúkne príležitosti na mobilitu pracovnej sily a prispeje ku konkurencieschopnosti Únie tým, že pomôže členským štátom prilákať a udržať si talenty zo sveta. Účasť na okruhu talentov je pre členské štáty EÚ dobrovoľná.
Nová platforma uľahčí zamestnávateľom v celej EÚ identifikáciu a nábor uchádzačov o zamestnanie z tretích krajín pre povolania, kde je nedostatok pracovnej sily. Uchádzači o zamestnanie z tretích krajín budú môcť zaregistrovať svoje profily na platforme a prezentovať svoje zručnosti, kvalifikácie, pracovné skúsenosti a jazykové znalosti. Zamestnávatelia z krajín EÚ tak získajú prístup k širšiemu okruhu talentov.
Voľné pracovné miesta zamestnávateľov zo zúčastnených členských štátov EÚ na okruhu talentov budú k dispozícii na novej platforme, čo uchádzačom o zamestnanie umožní nájsť si pracovné pozície, ktoré zodpovedajú ich zručnostiam.
Okruh talentov bude podporovať aj partnerstvá zamerané na talenty. Ide o iniciatívu EK na zosúladenie zručností pracovníkov z tretích krajín s potrebami trhu práce v rámci EÚ, pričom sa partnerské krajiny strategicky zapoja do širšej spolupráce v oblasti riadenia migrácie, vrátane predchádzania nelegálnej migrácii.
Uchádzači o zamestnanie, ktorí si rozvinuli zručnosti v rámci partnerstva zameraného na talenty, ich budú môcť označiť vo svojich profiloch na platforme pre okruh talentov EÚ.
Okruh talentov bude podporovať aj zavádzanie budúcich kancelárií „európskej právnej brány“. Prvým pilotným projektom EÚ je India. Cieľom je uľahčiť mobilitu kvalifikovanej pracovnej sily.
Nariadenie o okruhu talentov EÚ musí ešte formálne odobriť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty). Zúčastnené členské štáty zriadia národné kontaktné miesta na podporu vykonávania tohto nástroja.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
