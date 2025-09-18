< sekcia Ekonomika
Eurokomisia víta prijatie zmien v kohéznej politike
Preprogramované fondy budú mať tiež prospech z vyšších sadzieb spolufinancovania EÚ - o 10 percentuálnych bodov nad platné sadzby,- čím sa zníži potrebné doplnenie z národných rozpočtov.
Autor TASR
Brusel 18. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala prijatie dôležitých aktualizácií politiky súdržnosti na roky 2021 - 2027 Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ (členské štáty). Pripomenula, že tieto zmeny umožnia členským štátom a regiónom EÚ prerozdeliť finančné prostriedky na nové strategické priority, čím sa zvýšia investície do konkurencieschopnosti, obrany, dostupného a udržateľného bývania, odolnosti voči vodným zdrojom a energetickej transformácie, informuje spravodajca TASR.
Členské štáty a regióny, ktoré chcú investovať do týchto nových priorít, budú mať prospech z vyšších sadzieb predfinancovania až do výšky 20 %. Cieľom je urýchliť spustenie a realizáciu projektov. Sadzby predfinancovania sa zvýšia aj pre programy, ktoré prerozdelia aspoň 10 % svojej celkovej hodnoty na nové priority.
Preprogramované fondy budú mať tiež prospech z vyšších sadzieb spolufinancovania EÚ - o 10 percentuálnych bodov nad platné sadzby,- čím sa zníži potrebné doplnenie z národných rozpočtov.
Aktualizácia kohéznej politiky vytvára ešte priaznivejšie podmienky pre regióny EÚ hraničiace s Ruskom a Bieloruskom, ktoré sú nepriaznivo ovplyvnené ruskou vojnou proti Ukrajine.
Výkonný podpredseda EK pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto v správe pre médiá uviedol, že modernizácia politiky súdržnosti umožní reagovať na súčasné výzvy a umožní investície do spoločných európskych priorít ako konkurencieschopnosť, obrana, dostupné bývanie, odolnosť voči vode a energetická transformácia.
„Plnenie našich spoločných priorít si vyžaduje silné regióny a modernizovaná politika súdržnosti im poskytuje nástroje na to, aby tak mohli urobiť,“ odkázal Fitto.
Zmeny v kohéznej politike navrhla eurokomisia v apríli tohto roka po konzultáciách s členskými štátmi. Hneď, ako budú zmeny zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, členské štáty a regióny budú môcť využiť nové možnosti flexibility predložením zmien a doplnení svojich programov súdržnosti Európskej komisii.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
