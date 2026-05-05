Utorok 5. máj 2026
EK víta vstup Srbska do Jednotnej oblasti platieb v eurách SEPA

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Brusel 5. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala vstup Srbska do systému Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), čo podľa jej stanoviska umožní rýchlejšie a lacnejšie transakcie v eurách pre občanov a podniky v Srbsku a v ostatných krajinách SEPA. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Komisia upozornila, že v utorok sa 18 bánk v Srbsku oficiálne pripojilo k systému SEPA. Vďaka tomu budú transakcie v eurách medzi týmito bankami a Európskou úniou spoľahlivejšie, rýchlejšie a lacnejšie, čo môže jednotlivcom a podnikom ušetriť až 400 miliónov eur. Pre malé a stredné podniky to tiež zjednoduší medzinárodné transakcie a uľahčí cezhraničný obchod.

Rozhodnutie prijala Európska platobná rada (EPC), ktorá je zodpovedná za vytvorenie a implementáciu platobných schém SEPA, po tom, čo Srbsko vstúpilo do geografickej pôsobnosti SEPA v máji 2025.

Srbsko je piatym partnerským štátom EÚ zapojeným do procesu rozširovania, ktorý sa pripojil k systému SEPA - po Albánsku, Čiernej Hore, Moldavsku a Severnom Macedónsku.

Podľa EK tento vývoj zdôrazňuje, ako môže postupná integrácia priniesť konkrétne výhody partnerom EÚ a ich občanom s dostatočným predstihom pred vstupom do Únie. Európska komisia spresnila, že bude tento integračný proces aj naďalej podporovať, a to aj prostredníctvom Plánu rastu pre západný Balkán, ktorý posilňuje sociálno-ekonomické väzby s Úniou, a poskytovaním postupného prístupu k určitým oblastiam jednotného trhu EÚ.

SEPA je iniciatíva Európskej únie, ktorá zjednodušuje platby v eurách medzi jej členskými krajinami a ktorá umožňuje jednoduché, rýchle a lacné prevody peňazí v rámci 36 krajín patriacich do zóny SEPA. Platby v rámci systému SEPA sú bezplatné alebo majú nízke poplatky, a platby sú vybavené nasledujúci deň.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
