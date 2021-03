EK víta vyčlenenie 33,7 miliárd eur pre Nástroj na prepájanie Európy

Brusel 12. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok privítala dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o návrhu vyčleniť pre Nástroj na prepájanie Európy (CEF) 33,7 miliárd eur v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027.



Program Nástroj na prepájanie Európy podporuje investície do európskych dopravných, energetických a digitálnych infraštruktúrnych sietí a podporí aj ciele zelenej a digitálnej transformácie Európy.



Hlavným cieľom programu CEF je podporiť stratégiu inteligentnej a udržateľnej mobility, ktorá tvorí základ toho, ako môže dopravný systém EÚ dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu a stať sa odolnejším voči budúcim krízam.



Európska zelená dohoda predpokladá 90-% zníženie uhlíkových emisií do roku 2050, čo má byť dosiahnuté aj prostredníctvom inteligentného, konkurencieschopného, bezpečného, prístupného a cenovo dostupného dopravného systému.



Stratégia inteligentnej a udržateľnej mobility bude uprednostňovať ekologické dopravné režimy, ako je železnica, a rozvoj nabíjacích staníc pre vozidlá používajúce alternatívne palivá.



Nástroj na prepájanie Európy ďalšou integráciou efektívneho a konkurencieschopného vnútorného trhu s energiou, zlepšením interoperability sietí cez hranice a uľahčením dekarbonizácie a cezhraničnej spolupráce v oblasti energetiky pomôže dosiahnuť aj ambiciózne ciele EK v oblasti klímy a energetiky.



Digitálna časť programu CEF pomôže rozvíjať a nasadzovať inovatívne, bezpečné a udržateľné cezhraničné digitálne infraštruktúry, aby umožnila rozvoj digitálnych sietí a služieb a podporila vízie a ambície "digitálneho desaťročia" do roku 2030. V praxi to znamená vybaviť hlavné dopravné cesty - cestné, železničné, námorné trasy a prístavy - vysokorýchlostným pripojením.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti vysvetlila, že Nástroj na prepájanie Európy je ústredným prvkom pri dobudovaní transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a jej ekologizácie a digitalizácie. "Bude slúžiť na preklenutie kritických cezhraničných dopravných spojení, presun väčšej dopravy na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu a na podporu multimodálnej integrácie," opísala situáciu komisárka.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)