EK vníma obavy, ktoré farmári vyjadrili na protestoch

Bratislava 2. februára (TASR) - Európska komisia (EK) pozorne vníma obavy, ktoré poľnohospodári vyjadrili na súčasných protestoch vo viacerých členských štátoch EÚ. Uviedlo to pre TASR Zastúpenie EK v SR, v reakcii na vyjadrenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) o pripravenosti slovenských farmárov pridať sa v protestoch k európskym kolegom.



EK podľa zastúpenia neustále podporuje odvetvie poľnohospodárstva v EÚ. V rokoch 2023 až 2027 dostanú európski poľnohospodári v rámci strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) spolu viac ako 300 miliárd eur. Od roku 2014 schválila EK aj mimoriadne opatrenia vo výške 2,5 miliardy eur na podporu agroodvetvia v čase kríz. "Poľnohospodárstvo má v spoločnosti jednoznačne osobitnú dôležitosť a naša podpora je úmerná príspevku európskych poľnohospodárov k našej potravinovej sebestačnosti," uviedla EK.



Komisia sa pravidelne stretáva s organizáciami zastupujúcimi poľnohospodárov, ako aj so zainteresovanými stranami zo všetkých častí agropotravinového reťazca EÚ. "Vďaka tejto silnej a konzistentnej angažovanosti vieme o problémoch a obavách v ich najskoršom štádiu a udržiavame dynamický dialóg s týmito organizáciami s cieľom robiť informované rozhodnutia," podčiarkla Komisia.



EK v súvislosti s konkrétnymi obavami, ktoré aktuálne vyjadrujú poľnohospodári, posudzuje ďalšie možné kroky. Je dôležité rozlišovať medzi možnými krátkodobými riešeniam a opatreniami, ktoré sa zameriavajú na zložitejšie a dlhodobejšie problémy. Komisia v súčasnosti posudzuje možnosti krátkodobých riešení v rámci existujúcich politík.



"Tento týždeň sme ponúkli prvú sériu ráznych krokov. Je ním jednak posilnenie ochrany citlivých poľnohospodárskych výrobkov EÚ v novom návrhu na obnovenie dočasného pozastavenia dovozných ciel a kvót na ukrajinský vývoz do EÚ. Ďalej je to poskytnutie prvého konkrétneho politického opatrenia reagujúceho na obavy poľnohospodárov z nedostatku príjmov. Návrh poľnohospodárom v EÚ umožní na rok 2024 využívať výnimky z pravidiel CAP, ktoré im ukladajú povinnosť ponechať určité plochy neproduktívne," zdôraznila EK.



V rámci všetkých opatrení sú podľa EK absolútnymi prioritami význam poľnohospodárov pre spoločnosť EÚ, potravinová bezpečnosť a životaschopnosť vidieckeho hospodárstva.



Predstavitelia SPPK vo štvrtok (1. 2.) na brífingu uviedli, že slovenskí farmári sú pripravení spolu s partnermi z ďalších krajín V4 pridať sa k už niekoľkotýždňovým protestom európskych kolegov, protestujúcim proti nedostatkom súčasnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.