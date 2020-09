Európska komisia predstavila plán jednotného kapitálového trhu EÚ

Na archívnej snímke Valdis Dombrovskis 28. mája 2020. Foto: TASR/AP

Brusel 26. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok (24. 9.) predstavila nový akčný plán na rozšírenie a posilnenie kapitálových trhov v Európskej únii (EÚ). Jeho cieľom je uľahčenie prístupu k financovaniu pre firmy a podpora zotavovania EÚ z koronakrízy, rovnako ako zníženie závislosti EÚ od Londýna po brexite.Rozvoj kapitálových trhov EÚ a zabezpečenie prístupu k trhovému financovaniu podľa EK podporí zotavovanie ekonomiky z recesie. Firmy budú potrebovať ľahký prístup k financovaniu a Brusel chce využiť akciové a dlhopisové trhy na zníženie závislosti od bankových úverov.Predstavený plán má pomôcť trhu Únie vytvoriť "" potom, čo Británia 31. decembra opustí spoločný trh. Integrované kapitálové trhy by mali zaistiť predovšetkým malým a stredným firmám prístup k financovaniu, zvýšiť dôveru sporiteľov, aby investovali do budúcnosti európskych firiem, a podporiť "", rovnako ako "". Okrem toho má takzvaná únia kapitálových trhov "", uviedla EK." povedal podpredseda EK Valdis Dombrovskis. Dodal, že EÚ potrebuje veľké investície pre zvýšenie udržateľnosti, digitalizácie, inkluzívnosti a odolnosti ekonomiky.Plán EK má tri hlavné ciele, ktorými sú zabezpečiť, aby obnova EÚ po koronakríze bola ekologická, digitálna, inkluzívna a zvýšila odolnosť ekonomiky, a to vďaka zvýšeniu dostupnosti financovania pre európske firmy, dosiahnuť, aby EÚ bola pre jednotlivcov, ktorí chcú dlhodobo sporiť a investovať, ešte bezpečnejším prostredím, a začleniť kapitálové trhy jednotlivých štátov do skutočne celoúnijného jednotného kapitálového trhu.EK v rámci plánu predstavila šestnásť opatrení, ktorých cieľom je vytvorenie jednotného kapitálového trhu v priebehu piatich rokov. Ich súčasťou je podľa Komisie tiež najkomplexnejší súbor pravidiel týkajúcich sa regulácie kryptoaktív.