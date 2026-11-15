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EK vyčlení Rakúsku 5 miliónov eur na krízovú destiláciu vína

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

EK v nariadení stanoví aj cenu, ktorú vinári za destiláciu svojho vína získajú.

Autor TASR
Viedeň 15. novembra (TASR) - Európska únia vyčlení Rakúsku päť miliónov eur na tzv. krízovú destiláciu červeného vína z ročníka 2024 a starších. Podrobnosti oznámi Európska komisia (EK), ktorá zverejní 4. decembra návrh príslušného nariadenia, uviedol v nedeľu minister hospodárstva Norbert Totschnig. TASR o tom informuje na základe správ agentúry APA.

EK v nariadení stanoví aj cenu, ktorú vinári za destiláciu svojho vína získajú. Cieľom krízovej destilácie je znížiť nadmernú ponuku, čo by následne malo podporiť zvýšenie cien. „Naši domáci vinári čelia v dôsledku napätej situácie na trhu s vínom pod obrovským ekonomickým tlakom. Podnikáme preto cielený krok na stabilizáciu trhu a uľahčenie situácie našich producentov. Vďaka využitiu až piatich miliónov eur z prostriedkov EÚ vytvárame spôsob, ako prostredníctvom krízovej destilácie stiahnuť z trhu prebytočné červené víno, a tým čeliť tlaku na pokles cien,“ vysvetlil Totschnig.
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