< sekcia Ekonomika
EK vyčlení Rakúsku 5 miliónov eur na krízovú destiláciu vína
EK v nariadení stanoví aj cenu, ktorú vinári za destiláciu svojho vína získajú.
Autor TASR
Viedeň 15. novembra (TASR) - Európska únia vyčlení Rakúsku päť miliónov eur na tzv. krízovú destiláciu červeného vína z ročníka 2024 a starších. Podrobnosti oznámi Európska komisia (EK), ktorá zverejní 4. decembra návrh príslušného nariadenia, uviedol v nedeľu minister hospodárstva Norbert Totschnig. TASR o tom informuje na základe správ agentúry APA.
EK v nariadení stanoví aj cenu, ktorú vinári za destiláciu svojho vína získajú. Cieľom krízovej destilácie je znížiť nadmernú ponuku, čo by následne malo podporiť zvýšenie cien. „Naši domáci vinári čelia v dôsledku napätej situácie na trhu s vínom pod obrovským ekonomickým tlakom. Podnikáme preto cielený krok na stabilizáciu trhu a uľahčenie situácie našich producentov. Vďaka využitiu až piatich miliónov eur z prostriedkov EÚ vytvárame spôsob, ako prostredníctvom krízovej destilácie stiahnuť z trhu prebytočné červené víno, a tým čeliť tlaku na pokles cien,“ vysvetlil Totschnig.
EK v nariadení stanoví aj cenu, ktorú vinári za destiláciu svojho vína získajú. Cieľom krízovej destilácie je znížiť nadmernú ponuku, čo by následne malo podporiť zvýšenie cien. „Naši domáci vinári čelia v dôsledku napätej situácie na trhu s vínom pod obrovským ekonomickým tlakom. Podnikáme preto cielený krok na stabilizáciu trhu a uľahčenie situácie našich producentov. Vďaka využitiu až piatich miliónov eur z prostriedkov EÚ vytvárame spôsob, ako prostredníctvom krízovej destilácie stiahnuť z trhu prebytočné červené víno, a tým čeliť tlaku na pokles cien,“ vysvetlil Totschnig.