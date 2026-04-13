EK vykonáva antitrustové inšpekcie na čokoládové výrobky
Autor TASR
Brusel 13. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok večer oznámila, že vykonáva neohlásené antitrustové inšpekcie v dvoch členských štátoch EÚ v priestoroch spoločnosti pôsobiacej v sektore čokoládových cukroviniek. Komisia vyjadrila obavy, že kontrolovaná spoločnosť mohla porušiť antitrustové pravidlá EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia nešpecifikovala, o ktorú spoločnosť ide, ani to, v ktorých štátoch vykonáva nečakané inšpekcie. V správe pre médiá pripomenula, že antitrustové pravidlá EÚ zakazujú kartelové dohody a obmedzujúce obchodné praktiky, ako aj zneužívanie dominantného postavenia na trhu - vyplýva to zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
Exekutíva EÚ vyšetruje možnú segmentáciu trhu vo forme obmedzení obchodu s tovarom medzi členskými štátmi na jednotnom trhu a prekážok nákupov vo viacerých krajinách.
Neohlásené inšpekcie sú predbežným vyšetrovacím krokom v prípade podozrenia z protisúťažných praktík. Skutočnosť, že EK vykonáva takéto inšpekcie, ešte neznamená, že spoločnosť sa dopustila protisúťažného správania. Kontroly ani nepredurčujú výsledok samotného vyšetrovania. Komisia spresnila, že rešpektuje právo na obhajobu, najmä právo kontrolovaných spoločností byť vypočuté v antitrustových konaniach.
Na ukončenie vyšetrovaní protisúťažného správania neexistuje žiadna zákonná lehota. Ich trvanie závisí od viacerých faktorov vrátane zložitosti každého prípadu, rozsahu, v akom dotknuté spoločnosti spolupracujú s eurokomisiou, a od uplatňovania ich práv na obhajobu.
Komisia zriadila nástroj, ktorý jednotlivcom alebo spoločnostiam uľahčuje upozorňovanie na protisúťažné správanie a zároveň zachováva ich anonymitu. Tento nástroj chráni anonymitu oznamovateľov prostredníctvom špeciálne navrhnutého šifrovaného systému správ, ktorý umožňuje obojsmernú komunikáciu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
