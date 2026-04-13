EK vymenovala osobitného poradcu pre vzťahy medzi EÚ a Arktídou
Autor TASR
Brusel 13. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že sa rozhodla vymenovať bývalého fínskeho premiéra a bývalého podpredsedu EK Jyrkiho Katainena za osobitného poradcu pre vzťahy medzi EÚ a Arktídou. Informuje o tom spravodajca TASR.
Katainen bude v tejto funkcii podliehať eurokomisárovi pre medzinárodné partnerstvá Jozefovi Síkelovi a bude podporovať eurokomisiu pri posilňovaní jej strategickej prítomnosti a efektívnosti v arktickom regióne.
Osobitný poradca vzhľadom na svoje rozsiahle politické a strategické znalosti bude poskytovať poradenstvo v oblasti implementácie arktických priorít EÚ, vrátane hospodárskej bezpečnosti, prepojenosti, udržateľného hospodárskeho rozvoja, klímy a energetiky. Bude tiež prispievať k príprave aktualizovanej politiky EÚ pre Arktídu.
Katainenovou úlohou bude úzko spolupracovať s pracovnými útvarmi EK, ako aj s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), s členskými štátmi, arktickými partnermi a príslušnými zainteresovanými stranami, tiež so zastúpením Európskej komisie v Dánsku, Fínsku, Švédsku a kanceláriou EÚ v hlavnom meste Grónska Nuuk.
Arktická politika EÚ bola prijatá v októbri 2021. Jej cieľom je podporovať mierovú spoluprácu, opatrenia v oblasti klímy a udržateľný rozvoj so silným zameraním na domorodé obyvateľstvo, miestne komunity a budúce generácie. EÚ tvrdí, že vývoj v arktických regiónoch ovplyvňuje Úniu aj širší svet. Vzhľadom na meniaci sa geopolitický a geoekonomický kontext EÚ v roku 2026 aktualizuje svoju arktickú politiku, pričom chce aj naďalej riešiť výzvy, ako sú zmena klímy, udržateľný hospodársky rozvoj a vedecký výskum, a zároveň reagovať na nové priority vrátane bezpečnosti, obrany, prepojenia a hospodárskej bezpečnosti.
Jyrki Katainen, pôvodom z Fínska, v rokoch 2014 až 2019 pôsobil ako podpredseda Európskej komisie zodpovedný za zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť. V rokoch 2011 až 2014 bol fínskym premiérom a v rokoch 2007 až 2011 ministrom financií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
