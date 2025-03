EK vyplatila dodatočnú tranžu vo výške 1 miliardy eur pre Ukrajinu

Brusel 20. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok potvrdila, že vyplatila dodatočnú tranžu vo výške jednej miliardy eur zo svojej výnimočnej pôžičky v rámci makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu. Pôžička má byť splatená výnosmi zo zmrazených ruských štátnych aktív v EÚ, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že touto pôžičkou sa ešte viac posilnila úloha EÚ ako najväčšieho darcu od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine.



Celková výška makrofinančnej pomoci predstavuje 18,1 miliardy eur, čo je príspevok EÚ k pôžičkovej iniciatíve pod vedením skupiny G7, ktorej spoločným cieľom je poskytnúť Ukrajine finančnú podporu vo výške približne 45 miliárd eur.



Poslednou platbou celková pôžička EK Ukrajine, v rámci tejto makrofinančnej pomoci, od začiatku roka dosiahne štyri miliardy eur.



Podľa správ EK s Kyjevom prebiehajú rokovania o časovom harmonograme následných platieb. Komisia je pripravená vopred vyčleniť zostávajúce prostriedky makrofinančnej pomoci v súlade s potrebami krajiny, čím by vyšla v ústrety lídrom členských krajín EÚ, ktorí o to požiadali na osobitnom zasadnutí Európskej rady začiatkom marca.



Exekutíva EÚ opäť pripomenula, že makrofinančná pomoc je kľúčová pre riešenie naliehavých rozpočtových potrieb Ukrajiny, ktoré sa značne zvýšili vzhľadom na ruskú útočnú vojnu.



S finančnou podporou vo výške 18,1 miliardy eur Ukrajina bude schopná podporiť svoje súčasné a budúce vojenské, rozpočtové a rekonštrukčné potreby a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú Ruskom, ako je energetická infraštruktúra, vodné systémy, dopravné siete, cesty a mosty.



Od začiatku ruskej agresie proti Ukrajine EÚ sa spolu so svojimi členskými štátmi ocitla v role najväčšieho darcu, keď prispela sumou takmer 140 miliárd eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)