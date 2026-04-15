< sekcia Ekonomika
EK vyšetruje spoločnosť Ferrero pre podozrenie z poškodzovania súťaže
Európski maloobchodníci už dlho vyčítajú veľkým výrobcom spotrebného tovaru, že v členských štátoch Únie uplatňujú rôznu cenovú politiku.
Autor TASR
Brusel 15. apríla (EK) - Úradníci Európskej komisie (EK) vykonali razie v priestoroch talianskej cukrovinkárskej spoločnosti Ferrero. Výrobca nugátového krému Nutella čelí podozreniam z poškodzovania hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Koncern v stredu potvrdil prebiehajúce vyšetrovanie, pričom vyhlásil, že plne spolupracuje a poskytuje požadované informácie. Komisia začiatkom týždňa oznámila, že prehľadala priestory nemenovaného výrobcu sladkostí z dôvodu možného porušenia protimonopolnej legislatívy. Vyšetrovanie sa podľa Bruselu zameriava na možné dohody o rozdelení trhu, ktoré by mohli obmedzovať obchod s tovarom medzi členskými štátmi v rámci vnútorného trhu EÚ, ako aj vytvárať prekážky pri cezhraničných nákupoch.
Európski maloobchodníci už dlho vyčítajú veľkým výrobcom spotrebného tovaru, že v členských štátoch Únie uplatňujú rôznu cenovú politiku. Ďalšou námietkou je, že koncerny sťažujú obchodným reťazcom nákup značkových výrobkov vo veľkých množstvách a ich predaj na celom spoločnom trhu.
