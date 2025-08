Eurokomisia vysvetlila zámer zaplatiť 750 mld. USD za energie z USA

Brusel 1. augusta (TASR) - Dohoda o clách a obchode, ktorú 27. júla uzavreli predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump, zahŕňa zámer nakúpiť do konca roka 2028 viac skvapalneného zemného plynu (LNG), ropy a jadrových palív z USA, ako aj špičkové technológie a investície v hodnote približne 750 miliárd dolárov (približne 700 miliárd eur). Eurokomisia to uviedla vo svojom štvrtkovom (31. 7.) vyhlásení, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že dohoda medzi EÚ a USA posilní spoluprácu pri zabezpečovaní bezpečnosti dodávok energie, prispeje k implementácii plánu REPowerEU a plánu na úplné nahradenie dovozu energií z Ruska.



USA sú už teraz jedným z hlavných energetických partnerov Únie a najväčším dodávateľom LNG, v roku 2025 pochádzalo z USA 55 % dodávok LNG. USA sú tiež najväčším dodávateľom ropy do EÚ (17 % celkového dovozu do EÚ v roku 2024) a kľúčovým dodávateľom jadrového paliva, vývoz z USA do EÚ sa v roku 2024 odhaduje na približne 700 miliónov eur.



Celková dovozná kapacita LNG do EÚ v súčasnosti dosahuje približne 250 miliárd kubických metrov (m3) ročne, čo je viac ako dvojnásobok súčasného ročného dovozu LNG. V rokoch 2022 až 2024 bolo uvedených do prevádzky 12 nových terminálov LNG a šesť projektov na rozšírenie dodávok, čím sa dovozná kapacita zvýšila o 70 miliárd kubických metrov. Únia v posledných rokoch dovážala z USA ročne približne 50 miliárd m3 LNG.



V súčasnosti má len 12 členských štátov EÚ potrebnú infraštruktúru na dovoz LNG. EÚ má dostatočnú voľnú kapacitu na zvládnutie dodatočného dovozu LNG aj z USA, s cieľom nahradiť dovoz plynu z Ruska.



Komisia od prijatia akčného plánu pre cenovo dostupnú energiu intenzívne spolupracuje s dodávateľmi LNG z USA a je pripravená zorganizovať proces známy ako AggregateEU na zhromažďovanie dopytu od subjektov EÚ a jeho zosúladenie s konkurencieschopnými dodávkami LNG z USA na obdobie rokov 2025 - 2050.



Číslo 250 miliárd USD ročne na nasledujúce tri roky predstavuje odhadovaný priemer celkového dovozu energie do EÚ z USA, na základe posúdenia, ktoré zohľadnilo súčasné objemy dovozu LNG, ropy a jadrového paliva z USA, ktoré už teraz predstavujú približne 90 - 100 miliárd USD ročne.



Súbežne s tým EK pokračuje v diverzifikácii zdrojov energie a investuje do dlhodobého prechodu na čistú energiu.



Komisia pripomenula, že v roku 2024 EÚ doviezla fosílne palivá z Ruska v hodnote približne 22 miliárd eur a dodala jadrovú energiu v hodnote približne 700 miliónov eur.



Podľa oznámenia EK konečné objemy a rozdelenie investícií podľa ropy, LNG a jadrového paliva budú závisieť od rôznych faktorov vrátane cien surovín, výmenných kurzov, rozhodnutí o konečných investíciách zo strany hospodárskych subjektov v oblasti energetiky, atď. To všetko určia následné obchodné dohody.



„Obchodná dohoda s USA neohrozuje odhodlanie Únie dekarbonizovať svoju ekonomiku v jasnom časovom rámci,“ uvádza sa v stanovisku EK. Hoci dohoda predpokladá zvýšenie dovozu energie z USA v priebehu nasledujúcich troch rokov, to je v súlade so strednodobou a dlhodobou politikou EK v oblasti diverzifikácie zdrojov energie a implementácie plánu REPowerEU s cieľom čo najskôr úplne eliminovať dovoz energie z Ruska. A EÚ je aj naďalej odhodlaná dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.



(1 EUR = 1,1446 USD)











(spravodajca TASR Jaromír Novak)