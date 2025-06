EK vytvorila nový nástroj dohľadu, ktorý má zabrániť odklonom obchodu

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že vytvorila nový nástroj dohľadu, ktorý má lepšie chrániť EÚ pred náhlym a rušivým prerušením dovozu. Cieľom je zabrániť škodlivému odklonu obchodu, k čomu dochádza, keď sa značné množstvo tovaru, ktorý sa nemôže dostať na iné trhy v dôsledku vysokých ciel a iných obmedzení, presmeruje do EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nástroj dohľadu nad odklonom obchodu, založený na overených faktoch a colných údajoch, umožní EK rýchlo identifikovať akékoľvek takéto nárasty dovozu a prijať včasné a účinné opatrenia na ochranu trhu EÚ pred nepriaznivými vplyvmi.



Komisia v tejto súvislosti vyzvala výrobcov z EÚ, priemyselné združenia a členské štáty, aby preskúmali dovozné trendy, dostupné na webovej stránke tohto nástroja (https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence/monitoring-trade-diversion_en) a aby poskytli ďalšie informácie o trhu a údaje o hospodárskej situácii odvetví. To pomôže EK pri identifikácii konkrétnych výrobkov, ktoré môžu byť ohrozené v dôsledku výrazného zvýšenia dovozu.



Nový nástroj vychádza z iniciatívy predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej na vytvorenie pracovnej skupiny pre dohľad nad dovozom s cieľom chrániť trhy a priemyselné odvetvia EÚ.



Pracovná skupina sa zameriava na poskytovanie včasných a overených informácií na podporu rozhodovacieho procesu eurokomisie. Vyvinula interný informačný panel, ktorý monitoruje všetky dovozy do EÚ a prostredníctvom štatistickej analýzy identifikuje produkty, ktoré zaznamenali potenciálne škodlivý nárast dovozu.



Okrem toho EK oznámila, že začína dialóg s Čínou s cieľom sledovať možné odklonenie obchodu čínskych tovarov do Európy a zabezpečiť, aby sa každý významný vývoj náležite riešil.



Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v tejto súvislosti pripomenul, že turbulencie v globálnom obchodnom systéme zvýšili riziko škodlivého odklonu obchodu a preto EK podniká rázne opatrenia.



„Sme najotvorenejším trhom na svete, ktorý je obrovským zdrojom prosperity pre našich ľudí a spoločnosti. Nedovolíme, aby nezákonné a jednostranné obchodné opatrenia poškodili túto kľúčovú silu. S novým nástrojom na dohľad nad dovozom zvyšujeme našu schopnosť chrániť naše záujmy a zastaviť prudký nárast dovozu presmerovaného na náš trh,“ vysvetlil Šefčovič.











