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EK vyzvala členské štáty EÚ na zavedenie pravidiel o rovnakej odmene
Zmluvy EÚ podľa stanoviska eurokomisie jasne hovoria, že rovnaká práca si zaslúži rovnakú odmenu bez ohľadu na to, či ju vykonáva žena alebo muž.
Autor TASR
Brusel 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že v nedeľu 7. júna uplynul termín na prevedenie smernice o transparentnosti odmeňovania pre všetky členské štáty EÚ. Zmluvy EÚ podľa stanoviska eurokomisie jasne hovoria, že rovnaká práca si zaslúži rovnakú odmenu bez ohľadu na to, či ju vykonáva žena alebo muž, ale rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v celej Únii pretrváva. Na správu EK upozornil bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že spravodlivosť nie je len hodnota, ale aj ekonomická silná stránka, lebo krajiny, ktoré presadzujú rodovú rovnosť, sú aj najkonkurencieschopnejšie.
„Zmluvy EÚ jasne hovoria, že rovnaká práca si zaslúži rovnakú odmenu bez ohľadu na to, či ju vykonáva žena alebo muž. Okrem toho takmer deväť z desiatich Európanov súhlasí s tým, že je neprijateľné, aby ženy boli za rovnakú prácu platené menej ako muži,“ uvádza sa v stanovisku EK.
Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov však v Únii však pretrváva, čo potvrdili aj najnovšie údaje Eurostatu, podľa ktorých v Únii hrubé hodinové zárobky žien boli v priemere o 11,1 % nižšie ako u mužov. Je to spôsobené súhrnom rôznych faktorov, ako je podhodnotenie úloh, ktoré tradične zastávali ženy, a pretrvávaním rodových stereotypov, ktoré majú vplyv na vzdelávanie, prijímanie do zamestnania, povýšenie v práci a mzdy.
Smernica o transparentnosti odmeňovania, ktorá je platná od roku 2023, pomáha presadzovať právo na rovnakú odmenu. Smernica pomáha zamestnávateľom posúdiť, či ich štruktúry odmeňovania v praxi spĺňajú zásadu rovnakej odmeny, a podporuje pracovníkov tým, že stanovuje jasný rámec pre uplatňovanie konceptu „práce rovnakej hodnoty“ na základe kritérií, ktoré zahŕňajú zručnosti, úsilie, zodpovednosť a pracovné podmienky. Okrem toho smernica pomôže zamestnávateľom prilákať a udržať si talenty zavedením jasnejších a spravodlivejších postupov odmeňovania.
Podľa EK transparentnosť odmeňovania posilní postavenie pracovníkov a pomôže bojovať proti diskriminácii a zároveň poskytne európskym spoločnostiam konkurenčnú výhodu.
Po prijatí návrhu v roku 2023 EK podporuje vykonávanie tejto smernice viac ako 3,8 miliónmi eur vyčlenenými v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) na podporu opatrení v oblasti transparentnosti odmeňovania v členských štátoch, ako ďalšími piatimi miliónmi eur v rámci nedávno ukončenej výzvy na predkladanie návrhov z roku 2026 na podporu rodovej rovnosti.
Komisia oznámila, že bude aj naďalej podporovať vnútroštátne orgány, spoločnosti a pracovníkov, aby sa rovnaká odmena stala realitou v celej Únii.
Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) minulý týždeň v piatok (5. 6.) v tejto súvislosti uviedla, že len tri členské štáty EÚ - Slovensko, Taliansko a Litva - si stihnú splniť svoju povinnosť do stanoveného termínu na prevedenie smernice o transparentnosti odmeňovania do svojho vnútroštátneho práva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že spravodlivosť nie je len hodnota, ale aj ekonomická silná stránka, lebo krajiny, ktoré presadzujú rodovú rovnosť, sú aj najkonkurencieschopnejšie.
„Zmluvy EÚ jasne hovoria, že rovnaká práca si zaslúži rovnakú odmenu bez ohľadu na to, či ju vykonáva žena alebo muž. Okrem toho takmer deväť z desiatich Európanov súhlasí s tým, že je neprijateľné, aby ženy boli za rovnakú prácu platené menej ako muži,“ uvádza sa v stanovisku EK.
Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov však v Únii však pretrváva, čo potvrdili aj najnovšie údaje Eurostatu, podľa ktorých v Únii hrubé hodinové zárobky žien boli v priemere o 11,1 % nižšie ako u mužov. Je to spôsobené súhrnom rôznych faktorov, ako je podhodnotenie úloh, ktoré tradične zastávali ženy, a pretrvávaním rodových stereotypov, ktoré majú vplyv na vzdelávanie, prijímanie do zamestnania, povýšenie v práci a mzdy.
Smernica o transparentnosti odmeňovania, ktorá je platná od roku 2023, pomáha presadzovať právo na rovnakú odmenu. Smernica pomáha zamestnávateľom posúdiť, či ich štruktúry odmeňovania v praxi spĺňajú zásadu rovnakej odmeny, a podporuje pracovníkov tým, že stanovuje jasný rámec pre uplatňovanie konceptu „práce rovnakej hodnoty“ na základe kritérií, ktoré zahŕňajú zručnosti, úsilie, zodpovednosť a pracovné podmienky. Okrem toho smernica pomôže zamestnávateľom prilákať a udržať si talenty zavedením jasnejších a spravodlivejších postupov odmeňovania.
Podľa EK transparentnosť odmeňovania posilní postavenie pracovníkov a pomôže bojovať proti diskriminácii a zároveň poskytne európskym spoločnostiam konkurenčnú výhodu.
Po prijatí návrhu v roku 2023 EK podporuje vykonávanie tejto smernice viac ako 3,8 miliónmi eur vyčlenenými v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV) na podporu opatrení v oblasti transparentnosti odmeňovania v členských štátoch, ako ďalšími piatimi miliónmi eur v rámci nedávno ukončenej výzvy na predkladanie návrhov z roku 2026 na podporu rodovej rovnosti.
Komisia oznámila, že bude aj naďalej podporovať vnútroštátne orgány, spoločnosti a pracovníkov, aby sa rovnaká odmena stala realitou v celej Únii.
Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) minulý týždeň v piatok (5. 6.) v tejto súvislosti uviedla, že len tri členské štáty EÚ - Slovensko, Taliansko a Litva - si stihnú splniť svoju povinnosť do stanoveného termínu na prevedenie smernice o transparentnosti odmeňovania do svojho vnútroštátneho práva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)