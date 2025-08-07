< sekcia Ekonomika
EK vyzvala na konzultácie o digitalizácii a AI v oblasti energetiky
Komisia spresnila, že zainteresované strany môžu odpovedať na dotazník a poskytnúť podporné dôkazy do 5. novembra tohto roka.
Autor TASR
Brusel 7. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že podniká kroky v oblasti digitalizácie a umelej inteligencie v energetickom sektore. Komisia v tejto veci spustila výzvu na predkladanie dôkazov a verejnú konzultáciu s cieľom získať podnety k rozsahu a obsahu svojho strategického plánu pre digitalizáciu a umelú inteligenciu (AI) v energetickom sektore, informuje spravodajca TASR.
Strategický plán, ktorý nariadila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v poverovacom liste pre eurokomisára pre energetiku a dostupné bývanie Dana Jorgensena a neskôr bol oznámený v Akčnom pláne EÚ pre dostupnú energiu, urýchli zavádzanie digitalizácie a AI v energetickom sektore a zároveň zlepší energetickú účinnosť a spoľahlivosť systému.
Iniciatíva, ktorej prijatie je naplánované na budúci rok, stanoví opatrenia na prípravu na energetický systém budúcnosti, pričom sa zameria na výzvy aj príležitosti spojené s rozsiahlym zavádzaním riešení AI v energetickom sektore.
Strategický plán bude vychádzať z akčného plánu EÚ pre digitalizáciu energetického systému prijatého v roku 2022 a využije súčinnosť s nadchádzajúcimi iniciatívami, ako je plán energetickej efektívnosti, balík opatrení pre elektrické rozvodné siete, balík opatrení pre občanov v oblasti energetiky, akčný plán pre elektrifikáciu a stratégia pre vykurovanie a chladenie.
Táto iniciatíva bude zároveň dopĺňať prebiehajúce úsilie eurokomisie v oblasti umelej inteligencie, ako napríklad zákon o umelej inteligencii a akčný plán pre kontinentálnu umelú inteligenciu.
„Na urýchlenie dvojitej zelenej a digitálnej transformácie potrebujeme energetický systém, ktorý je inteligentnejší a interaktívnejší. Digitálne technológie vrátane umelej inteligencie, môžu urýchliť náš prechod na čistejší a efektívnejší energetický systém. Vďaka strategickému plánu to uskutočníme v prospech spotrebiteľov v EÚ,“ vysvetlil v správe pre médiá komisár Jorgensen.
Komisia spresnila, že zainteresované strany môžu odpovedať na dotazník a poskytnúť podporné dôkazy do 5. novembra tohto roka. Dotazník je dostupný na webovej stránke: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14742-Artificial-intelligence-and-digitalisation-for-energy-a-roadmap/public-consultation_en.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
