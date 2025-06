EK vyzvala občanov pomôcť so stratégiou pre udržateľný cestovný ruch

Brusel 23. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila výzvu pre občanov, cestujúcich a prevádzkovateľov cestovného ruchu, aby sa zapojili do formovania spoločnej celoúnijnej politiky pre trvalo udržateľný cestovný ruch v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že touto výzvou zisťuje názory občanov, cestujúcich a prevádzkovateľov cestovného ruchu na nadchádzajúcu stratégiu EÚ pre trvalo udržateľný cestovný ruch. Cieľom novej stratégie má byť to, že cestovný ruch bude udržateľnejší, konkurencieschopnejší a inovatívnejší, pričom sa zlepší celková skúsenosť cestovateľov a podporí sa aj odolnosť tohto hospodárskeho sektora.



Stratégia udržateľnejšieho cestovného ruchu v Európe podľa vyjadrenia EK znamená menej preplnenosti v hlavných turistických centrách, ekologickejšie možnosti turistiky, lepšie digitálne služby a plynulejšie cezhraničné cesty.



Komisia prostredníctvom tejto stratégie chce podporovať členské štáty EÚ pri zlepšovaní koordinácie, prístupu k podporným opatreniam a posilňovaní odolnosti sektora voči novým výzvam, ako sú vplyvy zmeny klímy či geopolitické napätie.



Plánovaná stratégia bude stavať na doterajších snahách EÚ, ako je prechodná cesta pre cestovný ruch do roku 2022, ktorá identifikuje 27 kľúčových oblastí pre sektor turistiky na zelený a digitálny prechod.



Záujemcovia a všetky zainteresované strany môžu od pondelka do 12. septembra tohto roka poskytovať spätnú väzbu na verejnú konzultáciu Európskej komisie. Prihlásiť sa môžu na stránke: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14739-EU-tourism-strategy-/public-consultation_en.



Eurokomisár pre trvalo udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolos Tzitzikostas v správe pre médiá uviedol, že Európa potrebuje taký model cestovného ruchu, ktorý vytvára hodnotu pre všetkých, miestne komunity, podniky a cestovateľov.



„Naša nadchádzajúca stratégia pre trvalo udržateľný cestovný ruch bude kľúčovým krokom týmto smerom. Vyzývam všetkých našich partnerov, verejných aj súkromných, aby prispeli svojimi názormi, aby sme spoločne mohli vybudovať odolnú, udržateľnú a európsku budúcnosť cestovného ruchu,“ odkázal komisár.



Tzitzikostas spresnil, že pre prípravu tejto stratégie sa v pondelok stretol s ministrami pre cestovný ruch z členských krajín EÚ vo Varšave na neformálnom zasadnutí Rady ministrov, ktoré pripravilo končiace poľské predsedníctvo v Rade EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)