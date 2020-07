EK vyzvala štáty, aby diverzifikovali dodávateľov zariadení 5G

Brusel 24. júla (TASR) - Krajiny Európskej únie (EÚ) musia naliehavo podniknúť kroky na diverzifikáciu svojich dodávateľov sietí novej generácie 5G. Uviedla to v piatok Európska komisia (EK).



Spojené štáty vyvíjajú tlak na svojich spojencov vrátane európskeho bloku, aby nasledovali príklad Británie a zakázali zariadenia od čínskeho koncernu Huawei pri budovaní sietí 5G. Washington totiž podozrieva čínsky technologický gigant zo špionáže pre Peking, keďže jeho vedenie má úzke väzby s tamojšou vládou.



V novembri minulého roka sa EÚ dohodla na zavedení prísnych pravidiel pre dodávateľov zariadení na budovanie 5G s cieľom znížiť riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti v mobilných sieťach novej generácie, ktoré sa považujú za kľúčové na podporu hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti.



Táto stratégia zahŕňa aj zníženie závislosti členských krajín a telekomunikačných operátorov od jedného dodávateľa.



Čínsky koncern Huawei je najväčším svetovým výrobcom telekomunikačných zariadení a rivalom fínskej spoločnosti Nokia a švédskeho Ericssonu.



„Je naliehavo potrebné dosiahnuť pokrok pri zmierňovaní závislosti od vysoko rizikových dodávateľov, a to aj s ohľadom na zníženie závislosti na úrovni Únie,“ uviedla Komisia v rámci správy o pokroku, ktorý v tejto otázke dosiahlo 27 krajín EÚ.



„Pri navrhovaní a zavádzaní vhodných stratégií viacnásobného dodávateľa pre jednotlivých prevádzkovateľov mobilných sietí (mobile network operator, MNO) alebo na vnútroštátnej úrovni boli identifikované problémy, technické alebo prevádzkové ťažkosti,“ uviedla Komisia, pričom spomenula nedostatočnú interoperabilitu alebo veľkosť krajiny ako niektoré z problémov.



Komisia tiež vyzvala 13 štátov EÚ, aby bezodkladne zaviedli mechanizmus skríningu priamych zahraničných investícií, ktorý umožňuje vládam bloku zasiahnuť v prípadoch zahraničných investícií do strategických aktív, najmä ak ide o štátne alebo štátom financované podniky.