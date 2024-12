EK vyzvala záujemcov predkladať návrhy emisne neutrálnych technológií

Brusel 3. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že už počas prvého týždňa svojho nového mandátu zintenzívňuje úsilie o podporu emisne neutrálnych technológií, ktoré sú kľúčové na zabezpečenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu pri plnení dohodnutých cieľov v oblasti klímy.



Komisia zverejnila dve nové výzvy na predkladanie návrhov s rozpočtom 3,4 miliardy eur na urýchlenie zavádzania inovačných technológií dekarbonizácie v Európe vrátane batérií pre elektromobily. Zároveň spúšťa druhú aukciu Európskej vodíkovej banky s cieľom urýchliť výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) s rozpočtom 1,2 miliardy eur z fondov EÚ a viac ako 700 miliónov eur od troch členských štátov.



Výzvy na predkladanie návrhov aj aukcie sú financované z inovačného fondu, pričom sa využívajú príjmy zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). V nových výzvach sa zdôrazňuje záväzok EÚ posilniť vedúce postavenie a výrobnú kapacitu Európy v oblasti inovačných, špičkových a emisne neutrálnych technológií a pokračovať na ceste ku klimatickej neutralite do roku 2050.



Výzva na predkladanie návrhov v oblasti emisne neutrálnych technológií v hodnote 2,4 miliardy eur podporuje projekty dekarbonizácie rôzneho rozsahu a projekty zamerané na výrobu komponentov pre energiu z obnoviteľných zdrojov, uskladňovanie energie, tepelné čerpadlá a výrobu vodíka. Projekty, ktoré sa vzťahujú na túto výzvu, sa budú posudzovať na základe ich potenciálu znížiť emisie skleníkových plynov, stupňa inovácie, vyspelosti projektu, opakovateľnosti a nákladovej efektívnosti.



Výzva vo výške jednej miliardy eur na výrobu batériových článkov pre elektromobily prvýkrát podporí projekty, ktoré dokážu vyrábať inovatívne batériové články alebo zavádzať inovačné výrobné techniky, procesy a technológie.



Na prekonanie prekážok, ktorým v súčasnosti čelí hodnotový reťazec batérií v Európe vrátane jej gigatovární, je treba viacero nástrojov, ktoré chce EK postupne zavádzať a zapájať sa do nových spôsobov na riešenie prekážok.



Komisia a Európska investičná banka (EIB) v utorok takisto iniciovali nové partnerstvo na podporu investícií do odvetvia výroby batérií v EÚ. V rámci tohto partnerstva sa finančné prostriedky nasmerujú na podporu inovačných projektov v celom európskom hodnotovom reťazci výroby batérií.



Komisia v utorok spustila druhú aukciu v rámci Európskej vodíkovej banky prostredníctvom inovačného fondu. Z príjmov z ETS sa vyčlení 1,2 miliardy eur na podporu výrobcov vodíka kategorizovaného ako palivo z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu so sídlom v Európskom hospodárskom priestore. Aukcia podporí projekty výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov bez ohľadu na odvetvie, v ktorom sa bude spotrebúvať (rozpočet jedna miliarda eur), ako aj výrobu vodíka v rámci projektov s odberateľmi v námornom odvetví s vyčleneným rozpočtom 200 miliónov eur.



Predkladatelia projektov v oblasti emisne neutrálnych technológií a výziev na predkladanie návrhov v oblasti batérií musia podať žiadosť do 24. apríla 2025. Úspešní žiadatelia by mali podpísať dohody o grante do prvého štvrťroka 2026.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)