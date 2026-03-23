EK vyzýva členské štáty, aby začali plniť zásobníky plynu
Komisia upozornila, že vzhľadom na nestabilitu trhu s energiami, vyplývajúcu z konfliktu na Blízkom východe, členské štáty EÚ by mali koordinovane a včas začať novú sezónu napĺňania zásobníkov plynu.
Autor TASR
Brusel 23. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok vyzvala členské štáty EÚ, aby sa začali pripravovať na budúcu zimnú sezónu a postupne napĺňali zásobníky plynu. Výzva eurokomisie prichádza uprostred narušenia dodávok energií na Blízkom východe, pre konflikt USA a Izraela s Iránom, informuje spravodajca TASR.
Komisia upozornila, že vzhľadom na nestabilitu trhu s energiami, vyplývajúcu z konfliktu na Blízkom východe, členské štáty EÚ by mali „koordinovane a včas“ začať novú sezónu napĺňania zásobníkov plynu a spustiť prípravy na nasledujúcu zimu.
„Bezpečnosť dodávok energie v EÚ je v tejto fáze chránená z dôvodu obmedzenej závislosti od dovozu z tohto regiónu a od nákladov LNG, ktoré prechádzali Hormuzským prielivom pred konfliktom. Včasné a koordinované prípravy sú však kľúčové pre zabezpečenie riadneho dopĺňania zásobníkov plynu na nasledujúcu vykurovaciu sezónu, prispôsobenie sa trhovým okolnostiam a uplatňovanie flexibility,“ uvádza sa vo výzve Európskej komisie.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá povedal, že vďaka kolektívnym politickým rozhodnutiam, koordinovanému úsiliu o diverzifikáciu a urýchlenému zavádzaniu domácej energie je Únia oveľa lepšie pripravená na budúcu zimu v porovnaní s rokom 2022.
„Naše vystavenie voči volatilnému globálnemu trhu je však jasné a musíme sa uistiť, že už teraz konáme v oblasti príprav na zimu a že tak robíme koordinovaným spôsobom. Čo najskoršie začatie napĺňania zásobníkov plynu by umožnilo využiť dlhšie obdobie ich dopĺňania a prispôsobiť sa trhovým okolnostiam s cieľom zmierniť tlak na ceny a vyhnúť sa zhonu koncom leta,“ vysvetlil Jorgensen. Dodal, že „v týchto ťažkých časoch“ je nevyhnutné, aby EÚ urobila všetko pre ochranu jej občanov a podnikov.
V liste adresovanom ministrom energetiky všetkých členských krajín eurokomisár pripomenul, že nariadenie EÚ o skladovaní plynu ponúka členským štátom väčšiu flexibilitu pri dosahovaní ich cieľov v oblasti plnenia zásobníkov, aby mohli rýchlo reagovať na meniace sa trhové podmienky. Táto flexibilita, vrátane možnosti znížiť objemy plnenia alebo dosiahnuť ich plnenie v dlhšom časovom horizonte, za určitých podmienok môže pomôcť znížiť dopyt po plyne v čase, keď je ponuka „napätá“, a zmierniť tlak na ceny plynu v Európe.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia upozornila, že vzhľadom na nestabilitu trhu s energiami, vyplývajúcu z konfliktu na Blízkom východe, členské štáty EÚ by mali „koordinovane a včas“ začať novú sezónu napĺňania zásobníkov plynu a spustiť prípravy na nasledujúcu zimu.
„Bezpečnosť dodávok energie v EÚ je v tejto fáze chránená z dôvodu obmedzenej závislosti od dovozu z tohto regiónu a od nákladov LNG, ktoré prechádzali Hormuzským prielivom pred konfliktom. Včasné a koordinované prípravy sú však kľúčové pre zabezpečenie riadneho dopĺňania zásobníkov plynu na nasledujúcu vykurovaciu sezónu, prispôsobenie sa trhovým okolnostiam a uplatňovanie flexibility,“ uvádza sa vo výzve Európskej komisie.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá povedal, že vďaka kolektívnym politickým rozhodnutiam, koordinovanému úsiliu o diverzifikáciu a urýchlenému zavádzaniu domácej energie je Únia oveľa lepšie pripravená na budúcu zimu v porovnaní s rokom 2022.
„Naše vystavenie voči volatilnému globálnemu trhu je však jasné a musíme sa uistiť, že už teraz konáme v oblasti príprav na zimu a že tak robíme koordinovaným spôsobom. Čo najskoršie začatie napĺňania zásobníkov plynu by umožnilo využiť dlhšie obdobie ich dopĺňania a prispôsobiť sa trhovým okolnostiam s cieľom zmierniť tlak na ceny a vyhnúť sa zhonu koncom leta,“ vysvetlil Jorgensen. Dodal, že „v týchto ťažkých časoch“ je nevyhnutné, aby EÚ urobila všetko pre ochranu jej občanov a podnikov.
V liste adresovanom ministrom energetiky všetkých členských krajín eurokomisár pripomenul, že nariadenie EÚ o skladovaní plynu ponúka členským štátom väčšiu flexibilitu pri dosahovaní ich cieľov v oblasti plnenia zásobníkov, aby mohli rýchlo reagovať na meniace sa trhové podmienky. Táto flexibilita, vrátane možnosti znížiť objemy plnenia alebo dosiahnuť ich plnenie v dlhšom časovom horizonte, za určitých podmienok môže pomôcť znížiť dopyt po plyne v čase, keď je ponuka „napätá“, a zmierniť tlak na ceny plynu v Európe.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)