EK vyzýva na stretnutie v rámci Mechanizmu pre suroviny
Autor TASR
Brusel 13. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok vyhlásila prvú výzvu na zhromaždenie kupujúcich a dodávateľov v rámci Mechanizmu pre suroviny. Prostredníctvom tejto platformy budú môcť kupujúci kritických surovín agregovať dopyt a spojiť sa s dodávateľmi, finančnými inštitúciami a poskytovateľmi skladovacích služieb, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že Mechanizmus pre suroviny je súčasťou úsilia EÚ o diverzifikáciu dodávok kritických surovín, ktoré vychádza z Energetickej platformy EÚ. Keďže priemysel v EÚ je naďalej silne závislý od obmedzeného počtu dodávateľov z tretích krajín, cieľom iniciatívy je znížiť zraniteľnosť a posilniť hospodársku bezpečnosť tvárou v tvár rastúcim geopolitickým rizikám tým, že zviditeľní alternatívne zdroje.
Pre spoločnosti, najmä tie menšie, to umožní budovať partnerstvá nad rámec ich existujúcich sietí dodávateľov.
So zameraním na strategické sektory, ako sú vzácne zeminy, materiály pre obranný priemysel a elektrické batérie, tento dobrovoľný a trhovo orientovaný nástroj dopĺňa už existujúce obchodné vzťahy bez zasahovania do samotných rokovaní.
Spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť v tomto prvom kole Mechanizmu pre suroviny, sa môžu zaregistrovať do konca apríla na webovej stránke eurokomisie: https://energy-platform.ec.europa.eu/raw-materials.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
