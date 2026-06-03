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EK vyzýva Nemecko, aby urýchlilo modernizáciu verejnej správy
Komisia zobrala na vedomie, že Nemecko si na tento rok naplánovalo rozpočtový deficit na úrovni 4,25 percenta hrubého domáceho produktu.
Autor TASR
Brusel 3. júna (TASR) - Európska komisia (EK) nalieha na Nemecko, aby urýchlilo modernizáciu a digitalizáciu svojej verejnej správy. Najväčšia európska ekonomika by mala tiež zlepšiť rámcové podmienky pre investície do výstavby, aby sa bývanie stalo dostupenejším, uviedla Komisia v stredu vo svojej polročnej hodnotiacej správe.
Komisia zobrala na vedomie, že Nemecko si na tento rok naplánovalo rozpočtový deficit na úrovni 4,25 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čo je výrazne viac ako trojpercentný limit stanovený v maastrichtských pravidlách EÚ. Keďže Berlín využíva mimoriadne pravidlá, ktoré umožňujú prekročenie dlhových limitov na účel investícií do obrany, krajina predbežne nebude čeliť disciplinárnemu konaniu. Prekročenie limitu totiž možno v plnom rozsahu vysvetliť zvýšenými výdavkami na obranu, priblížila Komisia. Nemeckú vládu zároveň vyzvala, aby investície do obrany využila efektívne a zabezpečila ich dlhodobú udržateľnosť.
Komisia zobrala na vedomie, že Nemecko si na tento rok naplánovalo rozpočtový deficit na úrovni 4,25 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čo je výrazne viac ako trojpercentný limit stanovený v maastrichtských pravidlách EÚ. Keďže Berlín využíva mimoriadne pravidlá, ktoré umožňujú prekročenie dlhových limitov na účel investícií do obrany, krajina predbežne nebude čeliť disciplinárnemu konaniu. Prekročenie limitu totiž možno v plnom rozsahu vysvetliť zvýšenými výdavkami na obranu, priblížila Komisia. Nemeckú vládu zároveň vyzvala, aby investície do obrany využila efektívne a zabezpečila ich dlhodobú udržateľnosť.