Európska komisia pre brexit navrhla zvýšiť rozpočet EÚ na rok 2021

Brusel 22. januára (TASR) – Európska komisia oznámila, že v nadväznosti na návrh rezervy na prispôsobenie sa vplyvom brexitu, ktorý predložila 25. decembra 2020, v piatok navrhla zvýšenie rozpočtu EÚ na rok 2021 o 4,24 miliardy eur.



Toto zvýšenie zabezpečí, že tento rok bude k dispozícii dostatok financií na podporu krajín EÚ pri riešení okamžitých účinkov brexitu. Celková suma rezervy na prispôsobenie sa brexitu je 5 miliárd eur v cenách z roku 2018 (5,37 miliárd eur v súčasných cenách) pre viacročný finančný rámec na obdobie 2021 – 2027.



Návrhom EK by sa tohoročný rozpočet Únie zvýšil na 168,5 miliárd eur v záväzkoch a 170,3 miliárd eur v platbách.



Eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol, že rozpočet EÚ vždy bol a aj je nástrojom na plnenie politických záväzkov Únie.



„Rezerva na prispôsobenie sa brexitu je ďalším príkladom európskej solidarity. Komisia sa teraz v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou EÚ pokúsi zabezpečiť, aby boli tieto peniaze čo najskôr k dispozícii podnikom a spoločnostiam, regiónom a miestnym komunitám," vysvetlil komisár.



Rezerva na prispôsobenie brexitu bude slúžiť na podporu tých, ktorých sú odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ najviac dotknutí. Rezerva bude podľa stanoviska EK rýchlo dostupná a flexibilná a bude pokrývať výdavky na riešenie nepriaznivých následkov brexitu vo všetkých členských štátoch v priebehu 30 mesiacov. Prevažná väčšina z vyčlenených zdrojov bude pridelená prostredníctvom predbežného financovania už v roku 2021, vypočítaného na základe očakávaného vplyvu konca prechodného obdobia na ekonomiku každého členského štátu, pričom sa zohľadní relatívny stupeň hospodárskej integrácie so Spojeným kráľovstvom. Týka sa to najmä obchodu s tovarom, sektoru služieb a odvetvia rybného hospodárstva EÚ.