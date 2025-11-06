< sekcia Ekonomika
EK začala vyšetrovať Deutsche Börse a Nasdaq pre podozrenie z kartelu
EK uviedla, že toto vyšetrovanie bude prioritné. Zároveň zdôraznila, že začatie formálneho vyšetrovania ešte neumožňuje vyvodzovať závery o jeho výsledku.
Autor TASR
Brusel 6. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) oficiálne začala konanie proti nemeckej burze Deutsche Börse a americkej technologickej burze Nasdaq pre podozrenie z porušenia protimonopolných pravidiel. TASR o tom informuje na základe správy DPA. EK chce preveriť, či spoločnosti narušili hospodársku súťaž tým, že sa dohodli na kótovaní, obchodovaní a zúčtovaní finančných derivátov v Európskom hospodárskom priestore.
Komisia podozrieva Deutsche Börse a Nasdaq, že spoločnosti si rozdelili dopyt, koordinovali ceny a vymieňali si dôverné obchodné informácie. Ak sa to potvrdí, mohlo by to znamenať porušenie pravidiel EÚ, ktoré zakazujú kartely a obchodné praktiky obmedzujúce hospodársku súťaž, uviedla EK. Dohody a obchodné praktiky, ktoré narúšajú a obmedzujú hospodársku súťaž, môžu negatívne ovplyvniť fungovanie európskeho vnútorného trhu.
