EK začala vyšetrovať novú aplikáciu TikTok Lite

Brusel 22. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že na základe zákona o digitálnych službách začala formálne vyšetrovanie novej aplikácie TikTok Lite, ktorú sociálna sieť spustila vo Francúzsku a Španielsku. TASR o tom informuje na základe správ DPA a businesstimes.



Vyšetrovanie sa zameria na program odmeňovania. Komisia vyjadrila obavy, že aplikácia bola spustená bez "predchádzajúceho dôsledného posúdenia rizík, ktoré so sebou prináša, najmä tých, ktoré súvisia s návykovým vplyvom platforiem, a bez prijatia účinných opatrení na zmiernenie týchto rizík".



TikTok má komisii do 23. apríla predložiť správu o hodnotení rizika a do 3. mája poskytnúť ostatné požadované informácie. EK poznamenala tiež, že spoločnosť jej neposkytla správu o hodnotení rizika, keď jej prvýkrát odoslala žiadosť 17. apríla. Komisia dodala, že môže čínskej spoločnosti uložiť pokutu, ak nevyhovie novej žiadosti.



TikTok má tak 24 hodín na to, aby predložil analýzu možných zdravotných rizík z hľadiska návyku a duševného zdravia, najmä pokiaľ ide o deti. Týka sa to systému odmien aplikácie, ktorý užívateľom umožňuje zbierať body sledovaním videí a vymieňať ich za hodnotné veci, ako sú napríklad podľa komisie poukážky Amazon.



Zákon EÚ o digitálnych službách (DSA) vyžaduje, aby veľké platformy posúdili a zmiernili všetky riziká.



Ak TikTok neposkytne európskym úradom posúdenie rizík do 24 hodín, môže dostať pokute vo výške 1 % svojich globálnych ročných príjmov plus pravidelné pokuty vo výške 5 % denných príjmov, uviedli predstavitelia komisie.



A ak komisia nakoniec dospeje k záveru, že Tik Tok porušil pravidlá DSA, mohla by spoločnosti uložiť pokutu až do výšky 6 % globálnych ročných príjmov.