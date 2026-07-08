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EK žaluje Maďarsko pre obmedzenia marží obchodných reťazcov
Žaloba nasledovala po formálnych oznámeniach o sťažnostiach.
Autor TASR
Brusel 8. júla (TASR) - Európska komisia (EK) zažaluje Maďarsko na Súdnom dvore Európskej únie (SDEÚ) pre jeho obmedzenia marží pre obchodné reťazce. Maďarsko stlačilo rozpätie medzi nákupnými a predajnými cenami vybraných základných potravín a drogistického tovaru „na takú nízku úroveň“, že podniky „už nedokážu pokryť svoje náklady“, uviedla v stredu eurokomisia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Žaloba nasledovala po formálnych oznámeniach o sťažnostiach. Prevádzkovateľ siete supermarketov Spar s podporou rakúskych politikov opakovane vyzýval Brusel, aby v tejto veci konal, napísala agentúra APA. V otázke zastropovania marží komisia pôvodne minulý rok v júni zaslala Maďarsku formálne oznámenie, v ktorom vyjadrila svoje pripomienky. Odpovede dostala v decembri. Komisia však naďalej trvala na tom, že Maďarsko porušuje legislatívu EÚ, a teraz prípad postúpila SDEÚ.
Od roku 2025 Maďarsko obmedzuje rozpätie medzi nákupnou a predajnou cenou, najmä pre zahraničných maloobchodníkov, na 10 % pre niektoré základné potraviny a 15 % pre vybraný drogistický tovar. Nová maďarská vláda pod vedením premiéra Pétera Magyara tento rok v apríli predĺžila zastropovanie marží na neurčito.
Stanovenie maximálnych cenových marží a povinnosť predávať rovnaké množstvá príslušných výrobkov spôsobuje dotknutým podnikom straty a potenciálnych nových účastníkov trhu oberá o akúkoľvek motiváciu usadiť sa v Maďarsku, vysvetlila EK.
Žaloba nasledovala po formálnych oznámeniach o sťažnostiach. Prevádzkovateľ siete supermarketov Spar s podporou rakúskych politikov opakovane vyzýval Brusel, aby v tejto veci konal, napísala agentúra APA. V otázke zastropovania marží komisia pôvodne minulý rok v júni zaslala Maďarsku formálne oznámenie, v ktorom vyjadrila svoje pripomienky. Odpovede dostala v decembri. Komisia však naďalej trvala na tom, že Maďarsko porušuje legislatívu EÚ, a teraz prípad postúpila SDEÚ.
Od roku 2025 Maďarsko obmedzuje rozpätie medzi nákupnou a predajnou cenou, najmä pre zahraničných maloobchodníkov, na 10 % pre niektoré základné potraviny a 15 % pre vybraný drogistický tovar. Nová maďarská vláda pod vedením premiéra Pétera Magyara tento rok v apríli predĺžila zastropovanie marží na neurčito.
Stanovenie maximálnych cenových marží a povinnosť predávať rovnaké množstvá príslušných výrobkov spôsobuje dotknutým podnikom straty a potenciálnych nových účastníkov trhu oberá o akúkoľvek motiváciu usadiť sa v Maďarsku, vysvetlila EK.