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EK zaregistrovala iniciatívu pre bezpodmienečný základný príjem v Únii
Podľa autorov iniciatívy základný príjem umožní dôstojný život pre každého a pomôže vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť.
Autor TASR
Brusel 7. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že zaregistrovala európsku občiansku iniciatívu s názvom „Zavedenie bezpodmienečného základného príjmu v celej EÚ“. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia uviedla, že organizátori občianskej iniciatívy sa domnievajú, že „s rýchlym rozvojom umelej inteligencie a robotiky je naliehavo potrebné oddeliť naše živobytie od schopnosti predávať našu pracovnú silu, pretože čoskoro budeme mať situáciu, keď pre nás nebude dostatok pracovných miest“.
Podľa autorov iniciatívy základný príjem umožní dôstojný život pre každého a pomôže vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť. Tvrdia, že dnes je viac práce, ktorá nie je vôbec platená (často vykonávanej ženami), ako platenej práce, pričom aj v sektore platenej práce existuje veľa „zbytočných pracovných miest“, ktoré spoločnosti neprinášajú nič užitočné a majú veľkú ekologickú stopu.
Organizátori preto vyzvali Európsku komisiu, aby podnikla všetky potrebné právne kroky, ktoré môžu pomôcť so zavedením bezpodmienečného základného príjmu v členských štátoch EÚ, a aby vydala odporúčanie pre členské štáty, aby na zavedení tohto typu príjmu pracovali.
Pretože predložená iniciatíva spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, EK ju považuje za právne prípustnú podľa nariadenia o európskej občianskej iniciatíve. Komisia spresnila, že v tejto fáze ešte neanalyzovala obsah návrhov.
Registrácia občianskej iniciatívy neovplyvňuje konečné rozhodnutie EK o jej podstate ani žiadne potenciálne opatrenia, ktoré môže prijať. Komisia rozhodne o iniciatíve iba v prípade, že splní príslušné kritériá vrátane zozbierania najmenej jedného milióna platných podpisov od občanov z najmenej siedmych členských krajín EÚ.
Ak sa v stanovenom 12-mesačnom období podarí zozbierať dostatok podpisov, eurokomisia bude povinná reagovať a rozhodnúť, aké opatrenia, ak vôbec nejaké, podnikne v reakcii na túto iniciatívu, a svoje rozhodnutie - kladné alebo záporné - bude musieť zdôvodniť.
Komisia doteraz zaregistrovala 132 občianskych iniciatív. Obsah každej iniciatívy vyjadruje iba názory jej organizátorov, v žiadnom prípade ho nemožno považovať za názor eurokomisie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia uviedla, že organizátori občianskej iniciatívy sa domnievajú, že „s rýchlym rozvojom umelej inteligencie a robotiky je naliehavo potrebné oddeliť naše živobytie od schopnosti predávať našu pracovnú silu, pretože čoskoro budeme mať situáciu, keď pre nás nebude dostatok pracovných miest“.
Podľa autorov iniciatívy základný príjem umožní dôstojný život pre každého a pomôže vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť. Tvrdia, že dnes je viac práce, ktorá nie je vôbec platená (často vykonávanej ženami), ako platenej práce, pričom aj v sektore platenej práce existuje veľa „zbytočných pracovných miest“, ktoré spoločnosti neprinášajú nič užitočné a majú veľkú ekologickú stopu.
Organizátori preto vyzvali Európsku komisiu, aby podnikla všetky potrebné právne kroky, ktoré môžu pomôcť so zavedením bezpodmienečného základného príjmu v členských štátoch EÚ, a aby vydala odporúčanie pre členské štáty, aby na zavedení tohto typu príjmu pracovali.
Pretože predložená iniciatíva spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, EK ju považuje za právne prípustnú podľa nariadenia o európskej občianskej iniciatíve. Komisia spresnila, že v tejto fáze ešte neanalyzovala obsah návrhov.
Registrácia občianskej iniciatívy neovplyvňuje konečné rozhodnutie EK o jej podstate ani žiadne potenciálne opatrenia, ktoré môže prijať. Komisia rozhodne o iniciatíve iba v prípade, že splní príslušné kritériá vrátane zozbierania najmenej jedného milióna platných podpisov od občanov z najmenej siedmych členských krajín EÚ.
Ak sa v stanovenom 12-mesačnom období podarí zozbierať dostatok podpisov, eurokomisia bude povinná reagovať a rozhodnúť, aké opatrenia, ak vôbec nejaké, podnikne v reakcii na túto iniciatívu, a svoje rozhodnutie - kladné alebo záporné - bude musieť zdôvodniť.
Komisia doteraz zaregistrovala 132 občianskych iniciatív. Obsah každej iniciatívy vyjadruje iba názory jej organizátorov, v žiadnom prípade ho nemožno považovať za názor eurokomisie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)