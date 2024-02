EK zaznamenala záujem o päťročnú možnosť spoločných nákupov plynu

Brusel 23. februára (TASR) - Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič vo štvrtok (22. 2.) večer oznámil, že EK má vynikajúcu odozvu na novú službu - strednodobý produkt v rámci online platformy AggregateEU, prostredníctvom ktorého môžu spoločnosti nakupujúce plyn po novom predkladať dopyt po plyne až na dobu piatich rokov, do októbra 2029.



Šefčovič pripomenul, že nový produkt EK spustila pred týždňom a za sedem dní už 19 spoločností vrátane priemyselných odberateľov predložilo požiadavky na nákup plynu v objeme takmer 34 miliárd kubických metrov (m3). Z toho dopyt po LNG predstavuje viac ako 15,3 miliardy m3, a na vyše 18,3 miliardy m3 plynu sú požiadavky na dodávku potrubím.



"Dokazuje to, že spoločné nákupy plynu idú od úspechu k úspechu. AggregateEU sa teraz skutočne stane trvalým nástrojom podľa našich novodohodnutých nariadení o trhu s plynom, pričom stavia na svojom minuloročnom úspechu ako nástroja krízového manažmentu," uviedol Šefčovič, ktorý v exekutíve EÚ má na starosti spoločné nákupy plynu od januára 2023.



Pripomenul, že vlani v rámci štyroch krátkodobých kôl výberových konaní sa cez agregovaný dopyt podarilo zaistiť približne 42 miliárd m3 plynu od spoľahlivých dodávateľov. To pomohlo upokojiť trhy a diverzifikovať možnosti nákupu pre európskych spotrebiteľov.



"Dokazuje to, že sme správne navrhli strednodobý produkt, na základe spätnej väzby od priemyslu, na zvýšenie predvídateľnosti dodávok plynu," opísal situáciu.



Šefčovič spresnil, že EK teraz vyzýva všetkých spoľahlivých medzinárodných dodávateľov plynu, aby sa zúčastnili prvého výberového konania na strednodobý produkt a predkladali svoje ponuky.



Tender sa otvorí v pondelok 26. februára a dodávatelia budú mať dva dni na predloženie ponúk.



Slovenský eurokomisár dodal, že EK pokračuje vo využívaní platformy AggregateEU pre spoločný nákup plynu, pretože je to konkrétny nástroj, ktorý reaguje na výzvu vysokých cien energií a neisté dodávky.



"Stabilita, ktorú ponúka tento nový produkt, bude základom celkovej konkurencieschopnosti nášho odvetvia. A zabezpečenie priemyselnej konkurencieschopnosti Európy je našou hlavnou prioritou," vysvetlil.