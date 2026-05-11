EK zbiera názory verejnosti na stratégiu EÚ pre boj proti korupcii
Verejná konzultácia aj výzva na predkladanie dôkazov budú prebiehať osem týždňov, do 6. júla 2026.
Autor TASR
Brusel 11. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok spustila otvorenú verejnú konzultáciu a výzvu na predkladanie dôkazov s cieľom získať spätnú väzbu pre pripravovanú stratégiu Európskej únie (EÚ) pre boj proti korupcii, ktorá má ochrániť konkurencieschopnosť a spravodlivú hospodársku súťaž. Spätná väzba pomôže sformulovať posilnený prístup k predchádzaniu a boju proti korupcii v celej Únii, informuje spravodajca TASR.
Na svojich webových stránkach EK upozorňuje, že EÚ je jedným z najmenej skorumpovaných regiónov na svete, korupcia je však stále prítomná a hoci sa jej povaha a rozsah môžu v jednotlivých krajinách EÚ líšiť, korupcia poškodzuje EÚ ako celok. Podľa odhadov korupcia stojí EÚ 179 až 990 miliárd eur ročne, čo predstavuje až 6 % jej HDP.
Komisia pripomenula, že EÚ už vytvorila silný rámec na boj proti podvodom a korupcii. Patria doň právne predpisy o ochrane finančných záujmov EÚ, boji proti praniu špinavých peňazí, ochrane oznamovateľov, verejnom obstarávaní a vymáhaní a konfiškácii majetku.
Začiatkom tohto roka EÚ prijala novú smernicu o boji proti korupcii, ktorou sa zavádzajú prísnejšie pravidlá a harmonizované sankcie za korupčné trestné činy, ako aj opatrenia na predchádzanie korupcii a zefektívnenie vyšetrovaní a trestného stíhania.
EÚ okrem toho podporuje svoje členské štáty pri posilňovaní ich vnútroštátnych rámcov pre boj proti korupcii. Odporúčania vydané v správe o právnom štáte a reformné záväzky, ktoré sa odrážajú v konkrétnych míľnikoch v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, podporili dôležité reformy na vnútroštátnej úrovni.
Nová stratégia sa bude zameriavať na ďalšie posilnenie koordinácie úsilia v boji proti korupcii v EÚ.
Výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová v správe pre médiá spresnila, že korupcia narúša demokratické inštitúcie a podkopáva konkurencieschopnosť, ktorá je hnacou silou inovácií a prosperity EÚ.
„Táto konzultácia a budúca stratégia posilnia náš kolektívny záväzok chrániť demokratickú integritu, zabezpečiť rovnaké podmienky pre podniky a chrániť verejný záujem a právny štát. V Európe nie je priestor pre korupciu,“ odkázala.
Aj eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michael McGrath skonštatoval, že korupcia nenápadne narúša dôveru vo verejné inštitúcie, narúša spravodlivú hospodársku súťaž a oslabuje demokratickú štruktúru Únie.
„Keďže korupcia sa stáva sofistikovanejšou a čoraz viac cezhraničnou, EÚ musí reagovať odhodlane a jednotne. Spoluprácou na úrovni EÚ môžeme posilniť prevenciu, podporiť účinné presadzovanie práva a posilniť právny štát v celej EÚ,“ uviedol McGrath.
Stratégia doplní širší súbor existujúcich nástrojov vrátane siete EÚ proti korupcii, preskúmania architektúry EÚ pre boj proti podvodom, nariadenia o podmienenosti a Európskeho štítu demokracie.
Verejná konzultácia aj výzva na predkladanie dôkazov budú prebiehať osem týždňov, do 6. júla 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
