EK zbiera názory verejnosti na stratégiu EÚ pre boj proti korupcii

Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli 26. júna 2024. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Brusel 11. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok spustila otvorenú verejnú konzultáciu a výzvu na predkladanie dôkazov s cieľom získať spätnú väzbu pre pripravovanú stratégiu Európskej únie (EÚ) pre boj proti korupcii, ktorá má ochrániť konkurencieschopnosť a spravodlivú hospodársku súťaž. Spätná väzba pomôže sformulovať posilnený prístup k predchádzaniu a boju proti korupcii v celej Únii, informuje spravodajca TASR.

Na svojich webových stránkach EK upozorňuje, že EÚ je jedným z najmenej skorumpovaných regiónov na svete, korupcia je však stále prítomná a hoci sa jej povaha a rozsah môžu v jednotlivých krajinách EÚ líšiť, korupcia poškodzuje EÚ ako celok. Podľa odhadov korupcia stojí EÚ 179 až 990 miliárd eur ročne, čo predstavuje až 6 % jej HDP.

Komisia pripomenula, že EÚ už vytvorila silný rámec na boj proti podvodom a korupcii. Patria doň právne predpisy o ochrane finančných záujmov EÚ, boji proti praniu špinavých peňazí, ochrane oznamovateľov, verejnom obstarávaní a vymáhaní a konfiškácii majetku.

Začiatkom tohto roka EÚ prijala novú smernicu o boji proti korupcii, ktorou sa zavádzajú prísnejšie pravidlá a harmonizované sankcie za korupčné trestné činy, ako aj opatrenia na predchádzanie korupcii a zefektívnenie vyšetrovaní a trestného stíhania.

EÚ okrem toho podporuje svoje členské štáty pri posilňovaní ich vnútroštátnych rámcov pre boj proti korupcii. Odporúčania vydané v správe o právnom štáte a reformné záväzky, ktoré sa odrážajú v konkrétnych míľnikoch v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, podporili dôležité reformy na vnútroštátnej úrovni.

Nová stratégia sa bude zameriavať na ďalšie posilnenie koordinácie úsilia v boji proti korupcii v EÚ.

Výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová v správe pre médiá spresnila, že korupcia narúša demokratické inštitúcie a podkopáva konkurencieschopnosť, ktorá je hnacou silou inovácií a prosperity EÚ.

„Táto konzultácia a budúca stratégia posilnia náš kolektívny záväzok chrániť demokratickú integritu, zabezpečiť rovnaké podmienky pre podniky a chrániť verejný záujem a právny štát. V Európe nie je priestor pre korupciu,“ odkázala.

Aj eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michael McGrath skonštatoval, že korupcia nenápadne narúša dôveru vo verejné inštitúcie, narúša spravodlivú hospodársku súťaž a oslabuje demokratickú štruktúru Únie.

„Keďže korupcia sa stáva sofistikovanejšou a čoraz viac cezhraničnou, EÚ musí reagovať odhodlane a jednotne. Spoluprácou na úrovni EÚ môžeme posilniť prevenciu, podporiť účinné presadzovanie práva a posilniť právny štát v celej EÚ,“ uviedol McGrath.

Stratégia doplní širší súbor existujúcich nástrojov vrátane siete EÚ proti korupcii, preskúmania architektúry EÚ pre boj proti podvodom, nariadenia o podmienenosti a Európskeho štítu demokracie.

Verejná konzultácia aj výzva na predkladanie dôkazov budú prebiehať osem týždňov, do 6. júla 2026.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
