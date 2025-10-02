< sekcia Ekonomika
EK zhodnotila národný energetický a klimatický plán Slovenska
SR poskytla usmernenia a upozornila na riešenie nedostatkov.
Autor TASR
Brusel/Bratislava 2. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila svoje hodnotenie národných energetických a klimatických plánov Estónska a Slovenska do roku 2030 a obom krajinám poskytla usmernenia a upozornila ich na riešenie nedostatkov. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Komisia zverejnila hodnotenie konečných aktualizovaných národných energetických a klimatických plánov (NECP) Estónska a Slovenska. V jej hodnotení sa uvádza, že hoci Estónsko a Slovensko zvýšili svoje ambície v porovnaní s návrhmi plánov, je potrebné vynaložiť úsilie na ich implementáciu a odstránenie akýchkoľvek zostávajúcich nedostatkov v oblasti obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti, ako aj smerom k národným cieľom znížiť emisie skleníkových plynov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o spoločnom úsilí, a zvýšiť odstraňovanie uhlíka v rámci nariadenia o využívaní pôdy, zmenách využívania pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF). Hodnotenie EK týkajúce sa oboch klimatických plánov obsahuje usmernenia na uľahčenie implementácie.
Komisia zhodnotila, že Slovensko je na dobrej ceste k splneniu svojho cieľa podľa nariadenia o spoločnom úsilí, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov o 22,7 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Slovensko však predpokladá, že nedosiahne ciele týkajúce sa zvýšenia odstraňovania uhlíka v sektore LULUCF.
Slovensko podľa EK mierne zvýšilo svoje ciele v oblasti obnoviteľnej energie a energetickej efektívnosti. Zvyšuje využívanie slnečnej a veternej energie, čím sa jej energetický systém stáva bezpečnejším a udržateľnejším. V oblasti energetickej efektívnosti plánuje SR modernizovať verejné a súkromné budovy a zlepšiť energetickú hospodárnosť vo všetkých sektoroch.
V oblasti energetickej bezpečnosti slovenská strana zdôrazňuje potrebu prepojení rozvodných sietí a cezhraničného obchodu s energiou s cieľom stabilizovať dodávky energie a integrovať viac obnoviteľnej energie. Komisia vyzvala SR, aby urobila viac pre zníženie svojej závislosti od fosílnych palív, najmä uhlia a zemného plynu, a aby ďalej diverzifikovala svoje zdroje energie.
S aktualizovanými konečnými NECP si krajiny EÚ stanovili svoje politické a investičné iniciatívy do roku 2030. Ich úsilie by sa teraz malo zamerať aj na implementáciu a realizáciu, čiže využívanie verejných prostriedkov na zníženie rizika investícií, uvoľnenie súkromného financovania a koordináciu opatrení na regionálnej a európskej úrovni.
Komisia zdôraznila, že bude aj naďalej spolupracovať s krajinami EÚ pri riešení zostávajúcich nedostatkov, mobilizácii finančných prostriedkov a podrobnejšom vysvetlení politických opatrení prijímaných v oblasti klímy a energetiky. Komisia posúdi, či sú potrebné ďalšie opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia kolektívnych cieľov, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti.
EK koncom mája zverejnila celoeurópske hodnotenie klimatických plánov s individuálnym hodnotením 23 už predložených národných plánov. Vyzýva zostávajúce krajiny EÚ, ktoré ešte svoje konečné plány nepredložili - Belgicko a Poľsko, aby tak urobili bez ďalšieho odkladu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
