EK zhoršila prognózy pre nemeckú ekonomiku pre roky 2023 aj 2024

Brusel/Berlín 11. septembra (TASR) - Európska komisia v pondelok zhoršila svoje prognózy pre Nemecko, najväčšiu európsku ekonomiku. Očakáva pritom, že sa jeho hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2023 zníži o 0,4 % namiesto nárastu o 0,2 % v predchádzajúcej predpovedi. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Slabá spotreba a pokles investícií v stavebníctve negatívne ovplyvnia rast, a to aj napriek zvýšeniu investícií do zariadení, uviedla Európska komisia (EK).



No hoci nemecký export čelí slabému dopytu, Komisia predpovedá, že v roku 2023 pozitívne prispeje k HDP v dôsledku klesajúceho importu.



V roku 2024 sa podľa Komisie HDP Nemecka zvýši o 1,1 % vďaka oživeniu spotreby. To je však menej ako rast o 1,4 %, s ktorým počítala ešte na jar. Dôvodom je spomalenie v stavebníctve a menej dynamický export.



Celková miera inflácie v Nemecku v roku 2023 klesne na 6,4 % z 8,7 % v predchádzajúcom roku.



V prvej polovici roku 2023 sa rast cien energií a služieb spomalil viac, ako sa očakávalo, uviedla Komisia. Upozornila zároveň, že inflácia v sektore služieb je vysoká, keďže mzdy rastú.



To v kombinácii s vysokými cenami potravín a vysokou jadrovou infláciou (bez nestálych cien potravín a energií) udrží celkovú infláciu v Nemecku v roku 2023 na vysokej úrovni, uviedla Komisia vo svojich prognózach.



Predpokladá pritom, že v roku 2024 klesne celková inflácia v Nemecku na 2,8 % v dôsledku postupného spomaľovania tempa rastu cien tovarov aj cien energií.