Eurokomisia chce spätnú väzbu, čo sa týka pomoci v agrosektore

Bratislava 11. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vyzýva zainteresované strany, aby poskytli pripomienky k navrhovaným cieleným zmenám pravidiel pri malých sumách pomoci (de minimis) v odvetví poľnohospodárstva. Všetky zainteresované strany sa môžu v rámci verejnej konzultácie vyjadriť do 21. júla. Informovalo o tom Zastúpenie EK v SR.



V snahe zohľadniť infláciu sa navrhuje zvýšenie stropu sumy pomoci de minimis z 25.000 na 37.000 eur na spoločnosť počas troch rokov. Navrhuje sa tiež prispôsobiť vnútroštátne horné hranice pomoci, ktoré sa počítajú na základe hodnoty poľnohospodárskej produkcie. Zmeniť by sa malo aj počítanie maximálnej výšky pomoci na obdobie troch rokov namiesto fiškálnych rokov, v súlade so všeobecnými pravidlami de minimis, ktoré platia vo všetkých sektoroch.



Zaviesť sa majú povinné ústredné registre pomoci de minimis na vnútroštátnej alebo únijnej úrovni. Snahou je zvýšiť transparentnosť a zmierniť administratívnu záťaž poľnohospodárov, ktorí aktuálne používajú systém vlastných vyhlásení. V budúcnosti už nebudú musieť sami monitorovať dodržiavanie pravidiel, aktuálne môžu členské štáty ústredné registre pomoci zavádzať dobrovoľne.



V snahe zohľadniť infláciu sa podľa EK zvýši maximálny strop pomoci de minimis na spoločnosť, rozšíria sa možnosti členských štátov poskytovať podporu poľnohospodárom jednoduchším, rýchlejším, priamejším a efektívnym spôsobom. Danú pomoc nebude treba predkladať na schválenie EK. V dôsledku zmien sa zníži administratívna záťaž pre poľnohospodárov. Vďaka povinnosti zaviesť ústredné registre pomoci de minimis sa zmiernia povinnosti poľnohospodárov - predovšetkým pre mikro-, malé a stredné podniky pri podávaní správ.



Účinnosť nariadenia o pomoci de minimis v poľnohospodárstve má uplynúť 31. decembra 2027. Pred týmto uplynutím sa plánovala revízia nariadenia. Napokon výsledkom revízie bude predĺženie účinnosti nariadenia do roku 2032.