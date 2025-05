EK žiada spoločnosti o podrobnosti o ich investičných plánoch v USA

Brusel 27. mája (TASR) - Európska komisia požiadala popredné európske spoločnosti a generálnych riaditeľov, aby podrobne opísali svoje investičné plány v USA. Uviedli to dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou, podľa ktorých sa Komisia snaží získať „muníciu“ pre kritické obchodné rozhovory s Washingtonom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Členovia Konfederácie európskych podnikov, ktorá združuje 42 podnikových federácií, dostali v rámci prieskumu v pondelok (26. 5.) žiadosť o informácie o nadchádzajúcich investíciách v USA s pokynom reagovať čo najskôr, uviedol jeden zo zdrojov.



Podobná žiadosť o informácie o investičných plánoch na nasledujúcich päť rokov bola doručená okrúhlemu stolu európskeho priemyslu (European Roundtable of Industry) s 59 členmi, uviedol druhý zdroj s poznámkou, že žiadosť prišla osobne od predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň pohrozil, že od 1. júna zvýši clá na dovoz z Európskej únie na 50 %. Ako dôvod uviedol nedostatočný pokrok na rokovaniach s Bruselom o obchode. V nedeľu (25. 5.) však po telefonickom rozhovore so Leyenovou súhlasil s odkladom ciel do 9. júla, aby poskytol priestor ďalším rokovaniam.