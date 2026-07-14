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EK zistila, že nariadenie o zahraničných subvenciách spĺňa svoje ciele
Preskúmanie zároveň poukázalo na určité obavy týkajúce sa zložitosti a administratívnej záťaže, takže EK hľadá spôsoby, ako postupy zjednodušiť.
Autor TASR
Brusel 14. júla (TASR) - Prvé preskúmanie nariadenia EÚ o zahraničných subvenciách zo strany Európskej komisie (EK) zistilo, že nariadenie je vhodné na riešenie narušení vnútorného trhu spôsobených zahraničnými subvenciami. Cieľ zachovať rovnaké podmienky na vnútornom trhu zostáva relevantný, tvrdí EK. Informuje o tom spravodajca TASR.
Preskúmanie prvých troch rokov presadzovania nariadenia ukázalo, že tento nástroj v praxi funguje dobre. Postupy preskúmavania koncentrácií a zahraničných finančných príspevkov v rámci postupov verejného obstarávania umožňujú EK identifikovať a riešiť potenciálne deformujúce zahraničné subvencie pred uzavretím fúzie alebo zadaním verejnej zákazky s vysokou hodnotou.
Preskúmanie zároveň poukázalo na určité obavy týkajúce sa zložitosti a administratívnej záťaže, takže EK hľadá spôsoby, ako postupy zjednodušiť.
Spätná väzba od väčšiny zainteresovaných strán prostredníctvom cielených konzultácií zdôrazňuje, že rámec nariadenia je celkovo vhodný na daný účel. Zainteresované strany tiež privítali výnimky z oznamovacích povinností a možnosť požiadať o výnimky pre určité informačné požiadavky.
V prípadoch verejného obstarávania EK preskúmala viac ako 5000 podaní. Hoci počet formálnych predbežných oznámení zostal nízky, eurokomisia proaktívne riešila početné žiadosti od spoločností a verejných orgánov s cieľom zaručiť hladké a efektívne postupy.
Zároveň preskúmanie EK zdôraznilo niektoré oblasti, ktoré vyvolávajú obavy, a to administratívna záťaž pri zhromažďovaní a vykazovaní údajov o zahraničných finančných príspevkoch, dĺžka a zložitosť určitých postupov spojených s vyšetrovaniami, neistota týkajúca sa právomocí EK na vyžiadanie informácií v prípade koncentrácií pod prahovou hodnotou a tiež potreba väčšej jasnosti, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa podávania správ, ako aj väčšej transparentnosti v praxi presadzovania práva.
Výkonná podpredsedníčka EK pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová v správe pre médiá uviedla, že prvé tri roky implementácie potvrdzujú, že uvedené nariadenie plní svoje ciele a pomáha chrániť integritu vnútorného trhu a zabezpečuje, aby konkurencieschopnosť a hospodárska bezpečnosť Európy neboli ohrozené deformujúcimi zahraničnými subvenciami.
„Európa zostáva otvorená investíciám, ale otvorenosť si vyžaduje spravodlivú hospodársku súťaž a my budeme naďalej zabezpečovať, aby tento rámec zostal robustný, aby poskytoval účinné presadzovanie a právnu istotu,“ odkázala Riberová.
Vzhľadom na tieto zistenia EK iniciuje niektoré cielené úpravy procedurálneho rámca nariadenia o zahraničných subvenciách.
Tieto úpravy by mali znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s počtom podaní, zefektívnili by požiadavky na podávanie správ a zabezpečili by zameranie sa na prípady, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou vyvolávajú obavy, pričom by sa zachovala účinnosť správy o finančnej stabilite.
Komisia pripomenula, že už začala pracovať na cielených úpravách. Návrh úprav bude zverejnený na jeseň tohto roka, čo zainteresovaným stranám umožní predložiť svoje pripomienky. Na základe spätnej väzby a dodatočných zhromaždených dôkazov EK prijme cielené legislatívne úpravy v roku 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Preskúmanie prvých troch rokov presadzovania nariadenia ukázalo, že tento nástroj v praxi funguje dobre. Postupy preskúmavania koncentrácií a zahraničných finančných príspevkov v rámci postupov verejného obstarávania umožňujú EK identifikovať a riešiť potenciálne deformujúce zahraničné subvencie pred uzavretím fúzie alebo zadaním verejnej zákazky s vysokou hodnotou.
Preskúmanie zároveň poukázalo na určité obavy týkajúce sa zložitosti a administratívnej záťaže, takže EK hľadá spôsoby, ako postupy zjednodušiť.
Spätná väzba od väčšiny zainteresovaných strán prostredníctvom cielených konzultácií zdôrazňuje, že rámec nariadenia je celkovo vhodný na daný účel. Zainteresované strany tiež privítali výnimky z oznamovacích povinností a možnosť požiadať o výnimky pre určité informačné požiadavky.
V prípadoch verejného obstarávania EK preskúmala viac ako 5000 podaní. Hoci počet formálnych predbežných oznámení zostal nízky, eurokomisia proaktívne riešila početné žiadosti od spoločností a verejných orgánov s cieľom zaručiť hladké a efektívne postupy.
Zároveň preskúmanie EK zdôraznilo niektoré oblasti, ktoré vyvolávajú obavy, a to administratívna záťaž pri zhromažďovaní a vykazovaní údajov o zahraničných finančných príspevkoch, dĺžka a zložitosť určitých postupov spojených s vyšetrovaniami, neistota týkajúca sa právomocí EK na vyžiadanie informácií v prípade koncentrácií pod prahovou hodnotou a tiež potreba väčšej jasnosti, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa podávania správ, ako aj väčšej transparentnosti v praxi presadzovania práva.
Výkonná podpredsedníčka EK pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová v správe pre médiá uviedla, že prvé tri roky implementácie potvrdzujú, že uvedené nariadenie plní svoje ciele a pomáha chrániť integritu vnútorného trhu a zabezpečuje, aby konkurencieschopnosť a hospodárska bezpečnosť Európy neboli ohrozené deformujúcimi zahraničnými subvenciami.
„Európa zostáva otvorená investíciám, ale otvorenosť si vyžaduje spravodlivú hospodársku súťaž a my budeme naďalej zabezpečovať, aby tento rámec zostal robustný, aby poskytoval účinné presadzovanie a právnu istotu,“ odkázala Riberová.
Vzhľadom na tieto zistenia EK iniciuje niektoré cielené úpravy procedurálneho rámca nariadenia o zahraničných subvenciách.
Tieto úpravy by mali znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s počtom podaní, zefektívnili by požiadavky na podávanie správ a zabezpečili by zameranie sa na prípady, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou vyvolávajú obavy, pričom by sa zachovala účinnosť správy o finančnej stabilite.
Komisia pripomenula, že už začala pracovať na cielených úpravách. Návrh úprav bude zverejnený na jeseň tohto roka, čo zainteresovaným stranám umožní predložiť svoje pripomienky. Na základe spätnej väzby a dodatočných zhromaždených dôkazov EK prijme cielené legislatívne úpravy v roku 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)